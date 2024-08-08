作骨骼原料賺17億…陸驚曝倒賣4千具屍體產業鏈 律師：頓時毛骨悚然

親人過世後火化，家屬領回的骨灰，竟然可能不是「本人」的。綜合澎湃新聞等陸媒報導，大陸今日驚曝一起「倒賣屍體」的產業鏈，山西一生物材料公司涉嫌從四川、廣西、山東等地的火化場非法購買遺體、殘肢作為原料，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品，期間該公司營收合計達人民幣3.8億元（約合新台幣17億元），目前有75人涉案被拘。

該事件曝光，來自大陸一名律師易勝華8日在微博公開一起盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案的案件文書，由山西太原市公安局今年5月23日作出，內容顯示，已將此案移送至太原市檢察院審查起訴。

根據案件資料，2015年1月至2023年7月，山西奧瑞生物材料有限公司涉嫌從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原料，並在購買和生產過程中對非法取得的屍體、屍骨進行處理後，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品。

經審計，2015年到2023年，該公司的營業收入合計達人民幣3.8億元。大陸警方在偵辦該案中，查封涉案公司人體骨骼原料、半成品18餘噸，成品3萬4,077個。案件資料稱，該案涉及非法竊盜、倒賣屍體數千具。

文書還指出，2017年至2019年期間，嫌疑人蘇某某先後以承包、入股、派人入駐等方式，控制四家殯儀館的火化場，指使其安排在火化場的人員盜竊屍體，並在火化車間內對屍體粗暴肢解後，運回其公司，部分屍體在其公司內肢解，蘇某供述，上述四家火化場共向其公司提供「4000多具人體骨骼」。

文書指稱，該案共有75名犯罪嫌疑人，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，涉及的單位包括山西奧瑞公司、四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位，此外，還涉及犯罪嫌疑人蘇某某所控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。

對於該案，山西太原市檢察院也在8日回應陸媒時說， 案件尚未辦結，「公安正在排查嫌疑人，具體案情不便透露」；相關單位廣西桂林市民政局辦公室工作人員也表示，先前已介入調查處理，具體由相關業務科室負責跟進。

對此，曝光的大陸律師易勝華向陸媒回應說，他從知情人處取得前述案件資料，資料是真實的，但也稱「他不是這個案子的辯護律師。」

易勝華在微博上的發文中寫到，他聽到這個案件後，頓時毛骨悚然，坦言自己做刑事律師這麼多年，辦過的案子形形色色，還是第一次如此震驚和憤怒，「誰知道自己領回的親人的骨灰是不是真的？」

他並指，「尤其令我絕望的是，現行法律居然最多隻能給這些人三年以下的處罰！而且還沒有罰金刑！這樣的暴利，這麼輕的處理，該會有多少人以身試法啊！」