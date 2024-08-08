非法購千具屍體！陸企生產「異體骨」獲利 殯儀館、醫學院、火化場涉案

大陸律師易勝華7日在網上公開一起盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案的案件材料，該材料由山西太原市公安局今年5月23日作出，顯示將此案移送至太原市檢察院審查起訴。該案涉及非法盜竊、倒賣屍體數千具。

根據澎湃新聞報導，該案共有75名犯罪嫌疑人，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，涉及的單位包括山西奧瑞公司、四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。此外，還涉及犯罪嫌疑人蘇某某所控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。

案件材料顯示，2023年9月11日，大陸國家審計署開展專項審計發現，桂林醫學院解剖教研室實驗員蘭某某以每具人民幣1萬元的價格將322具人體骨骼倒賣給山西奧瑞公司，非法牟利。據桂林市醫院官網2019年、2020年發布的文章顯示，桂林市醫學院人體解剖學教研室主任名為田某某。

警方調查顯示，桂林市殯儀館將無名屍及家屬不要骨灰的屍體賣給桂林醫學院；平樂縣殯儀館將家屬放棄保留骨灰遺體不進行火化，倒賣給桂林醫學院解剖教研室；永福縣殯儀館常務副館長韋國東在明知將無名戶及家屬不要骨灰的遺體販賣給他人是犯罪行為的前提下，違背家屬意願決定將已辦理正常火化流程，收取家屬火化費用的大量屍體運輸至蘭某某處。經統計，2017年至2023年期間，桂林醫學院解剖教研室從上述三家殯儀館購買450多具屍體，其中約300具販賣給山西奧瑞公司。

2015年1月到2023年7月，山西奧瑞生物材料有限公司涉嫌通過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，並在購買和生產過程中對非法獲取的屍體、屍骨進行處理後，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品。經審計，2015年至2023年的營業收入合計達到3.8億元。警方在偵辦該案中，查封涉案公司人體骨骼原材料、半成品18余噸，成品34077個。

案件材料稱，2017年至2019年期間，嫌疑人蘇某某先後以承包、入股、派人入駐等方式，控制四家殯儀館的火化場。隨後指使其安排在火化場的人員盜竊屍體，並在火化車間內對屍體粗暴肢解後，運回其公司，部分屍體在其公司內肢解，蘇某某供述上述四家火化場共向其公司提供4000多具人體骨骼。

易勝華表示，這表示當死者家屬將親人的遺體送到涉案的殯儀館，領到的骨灰未必是自己親人的，就算是親人的，也未必是完整的。然而根據現行法律，被告人涉嫌的罪名是「盜竊、侮辱、故意毀壞屍體罪」，最高量刑只有三年。

8月8日，澎湃新聞從太原市檢察院相關負責人處獲悉，該案涉及面廣，尚未辦結。易勝華8日也再度發文表示，接到北京市司法局來電，與其探討曝光未決案件情況是否適當的問題。他表示，感謝司法局工作人員的關心。為了改變這種令人憤怒的現實，願意承受相應的代價。