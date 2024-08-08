烏克蘭電影系列交流將在北京登場 俄烏戰爭後首見

烏克蘭駐中國大使館及北京德國文化中心歌德學院、北京法國文化中心將在北京聯合推出「烏克蘭電影系列影像交流」活動，10日下午並由2部烏克蘭電影作開場。外界認為，這是俄烏戰爭2022年2月爆發以來，烏克蘭電影首度在中國公開播映。

北京德國文化中心．歌德學院（中國）微信公眾號3日公告，由上述3個單位聯合推出的「烏克蘭電影系列影像交流」，活動期間為今年8月至2025年3月，時間超過半年。

根據這項公告，這一「烏克蘭電影系列影像交流」活動將於10日下午在北京798藝術區的北京德國文化中心歌德學院登場，將接連播映1965年出品的「被遺忘的祖先的影子」，以及2018年出品的「火山」等2部烏克蘭電影，並開放民眾免費、免報名入場。

公告指出，電影播映後，中國製片人、電影史學者、活動策劃人徐楓，中國電影導演、編劇文晏，以及烏克蘭杜甫仁科中心（Dovzhenko Center）電影博物館館長洪查魯克（Olena Honcharuk）、導演邦達爾丘克（Roman Bondarchuk）將展開對談。

根據公告，在8月10日後，22日及29日晚間還將在北京法國文化中心，分別播放2018年出品的「家庭遊戲」及2019年出品的「沈默吾思」等2部烏克蘭電影，但這2部電影則須購票入場。

公告指出，在「記憶與未來」的主題下，這些烏克蘭電影將讓觀眾近距離了解烏克蘭電影獨特的電影語言、美學及其歷史發展。

策展人徐楓在活動簡介中表示，「所有這些記憶當下都給予現代烏克蘭、烏克蘭人和世界一種確證與信心：藝術創造力是一種活生生的文化身份工作，即使在最黑暗的現實中，也使光明再生」。

2022年2月24日俄烏戰爭爆發以來，中國官方儘管自稱中立，但其實際行徑及民間輿論一直被外界視為是「挺俄貶烏」的一方。因此，將在北京舉辦的這場「烏克蘭電影系列影像交流」活動，近日逐漸受到注意。

在中國的公開報導中，烏克蘭電影上一次系列性地在中國公開播映，是2021年9月22日登場的第11屆北京國際電影節「烏克蘭電影週」。