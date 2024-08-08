快訊

各地降雨多！下周擬發展熱帶系統 九州海嘯對台影響曝

日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

烏克蘭電影系列交流將在北京登場 俄烏戰爭後首見

中央社／ 台北8日電

烏克蘭駐中國大使館北京德國文化中心歌德學院、北京法國文化中心將在北京聯合推出「烏克蘭電影系列影像交流」活動，10日下午並由2部烏克蘭電影作開場。外界認為，這是俄烏戰爭2022年2月爆發以來，烏克蘭電影首度在中國公開播映。

北京德國文化中心．歌德學院（中國）微信公眾號3日公告，由上述3個單位聯合推出的「烏克蘭電影系列影像交流」，活動期間為今年8月至2025年3月，時間超過半年。

根據這項公告，這一「烏克蘭電影系列影像交流」活動將於10日下午在北京798藝術區的北京德國文化中心歌德學院登場，將接連播映1965年出品的「被遺忘的祖先的影子」，以及2018年出品的「火山」等2部烏克蘭電影，並開放民眾免費、免報名入場。

公告指出，電影播映後，中國製片人、電影史學者、活動策劃人徐楓，中國電影導演、編劇文晏，以及烏克蘭杜甫仁科中心（Dovzhenko Center）電影博物館館長洪查魯克（Olena Honcharuk）、導演邦達爾丘克（Roman Bondarchuk）將展開對談。

根據公告，在8月10日後，22日及29日晚間還將在北京法國文化中心，分別播放2018年出品的「家庭遊戲」及2019年出品的「沈默吾思」等2部烏克蘭電影，但這2部電影則須購票入場。

公告指出，在「記憶與未來」的主題下，這些烏克蘭電影將讓觀眾近距離了解烏克蘭電影獨特的電影語言、美學及其歷史發展。

策展人徐楓在活動簡介中表示，「所有這些記憶當下都給予現代烏克蘭、烏克蘭人和世界一種確證與信心：藝術創造力是一種活生生的文化身份工作，即使在最黑暗的現實中，也使光明再生」。

2022年2月24日俄烏戰爭爆發以來，中國官方儘管自稱中立，但其實際行徑及民間輿論一直被外界視為是「挺俄貶烏」的一方。因此，將在北京舉辦的這場「烏克蘭電影系列影像交流」活動，近日逐漸受到注意。

在中國的公開報導中，烏克蘭電影上一次系列性地在中國公開播映，是2021年9月22日登場的第11屆北京國際電影節「烏克蘭電影週」。

俄烏戰爭 北京 大使館 烏克蘭 電影

延伸閱讀

嘆「國民變透明」…千字長文批「網號」國家認證制 北京清大教授遭封號

陳夢被造謠陪睡、王昶下機被圍堵…北京出手整治飯圈文化

《天生女王》鈔票見證！伊莉莎白二世統治30多國

《哈囉!萌鬼屋》百年老宅住著甜美女鬼等你來遇

相關新聞

中國女子單身凍卵被拒怒提告 二審仍敗訴

中國單身女性凍卵案二審結果出爐，被駁回上訴請求，維持原判。當事人徐棗棗（化名）昨天表示，很遺憾這一結果不十分令人滿意，但...

人人影視字幕組創辦人重獲自由 稱清空所有數據

大陸知名盜版影音平台「人人影視字幕組」2021年2月因侵權被查，14名成員被捕，創始人被判處有期徒刑三年六個月，罰款人民...

逾80天「天天有節」！香港機場辦藝術節 候機接送均可免費觀展

未來約80天期間，香港機場天天有節，旅客可在候機時刻，免費參觀四個特色藝術展，包括香港傳統手工藝，港式奶茶沖調。

數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

據澎湃新聞報導，，律師易勝華8月8日在網路上公開一起竊盜、侮辱、故意毀壞屍體案的案件資料。案件資料稱，2015年1月到2...

作骨骼原料賺17億…陸驚曝倒賣4千具屍體產業鏈 律師：頓時毛骨悚然

親人過世後火化，家屬領回的骨灰，竟然可能不是「本人」的。綜合澎湃新聞等陸媒報導，大陸今日驚曝一起「倒賣屍體 」的產業鏈，...

非法購千具屍體！陸企生產「異體骨」獲利 殯儀館、醫學院、火化場涉案

大陸律師易勝華7日在網上公開一起盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案的案件材料，該材料由山西太原市公安局今年5月23日作出，顯示將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。