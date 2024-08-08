懲體育「飯圈文化」！陸出手社交平台刪數萬則貼文

巴黎奧運期間，中國球迷的「飯圈」現象引發官方關注。公安機關表態，會與有關機關依法嚴厲打擊亂象，官方媒體也發文批評這一風氣，中國社交媒體平台則對網上激進、詆毀的內容展開清理行動，刪除數萬條貼文。

中國體育界近年出現「飯圈化」現象，指的是追星族群的粉絲圈，有一股狂熱支持的情感表現。「飯圈」是從英文fans（粉絲）而來，而單數fan又與「飯」字的漢語拚音fan相同，粉絲群體組成的圈子就被稱為「飯圈」。

今年的奧運期間，「飯圈」現象再度受到官方注意。導火線指向與巴黎奧運桌球女單決賽上，大批網友一面倒支持選手孫穎莎，並且在網路上攻擊挑戰衛冕的選手陳夢有關。

陳夢近期回應「飯圈」亂象一事。她說，希望球迷們能正確面對賽場上的輸贏，重在關注運動員在場上的拚搏精神、面對困難時勇往直前的精神。

陳夢指出，球迷都希望自己喜歡的運動員取得勝利，但是賽場上總會有輸贏，希望球迷能正確面對。

微博、抖音、今日頭條等中國社交媒體平台也在事發後宣布對「飯圈化」內容展開清理行動。初步計算，這些平台總共刪除上萬條的貼文，並且封鎖800多個涉嫌「傳播負面訊息、煽動對立」的帳號。

中國公安機關也做出了相應表態。據陸媒澎湃新聞報導，公安機關網安部門高度重視「飯圈」亂象，積極與有關部門依法嚴厲打擊相關違法犯罪行為。

據通報，巴黎奧運開幕以來，網安部門密切關注涉及巴黎奧運相關動態，加強針對性工作措施。3日晚間，奧運桌球女單決賽後，部分網友發布攻擊詆毀言論，其中，某網友在4日2時12分發文詆毀相關運動員和教練員，造成惡劣社會影響。

中國公安部門指出，公安部網安局對此高度重視，迅速開展工作並部署北京公安機關網安部門對其核查調查、依法處置。北京公安機關立即行動，6日將29歲的犯罪嫌疑人賀姓女子抓獲歸案。

公安部門並指，賀女對自己在網上發洩情緒，發表詆毀相關運動員和教練員的言論供認不諱。北京公安機關已依法將她刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

除此之外，官媒人民日報旗下人民網近日也發評論要求警惕「飯圈外溢」危害，並且也在微信公眾號上告誡球迷，「愛無需理由，卻需要克制」。