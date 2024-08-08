上海總生育率降 民眾：問題在經濟

上海市健康委最新統計資料顯示，上海去年總生育率0.6，平均一名育齡婦女生育0.6個孩子，數據低於2022年，也低於COVID-19疫情前，民眾直指，生育意願低落原因在經濟。

上海市健康衛生委員會（上海市健康委）發布「2023年上海市人口監測統計資料主要數據彙編」，內容顯示，去年上海戶籍人口總生育率（total fertilityrate, TFR）0.6，遠低於人口替代水準2.1，平均初育年齡31.66歲、平均生育年齡32.56歲。

查閱過往上海市健康委統計資料可發現，2023年上海總生育率0.6創下了近年統計最低紀錄，平均初育年齡、平均生育年齡也延後。

在2017年、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，上海總生育率1.0，平均初育年齡29.81歲、平均生育年齡31.16歲；到了2022年、疫情期間，總生育率0.7，平均初育年齡延為30.36歲、平均生育年齡延為31.18歲。

「主要問題還是出在經濟吧」，上海民眾王熙（化名）對中央社表示，現在掙什麼錢都不容易，疫情後經濟更難了，政府給的生孩補貼、支持也很少，不願意生小孩的現象在上海應該蠻明顯的，上海女性自主意識也比較高。

王熙育有一名就讀國中的女兒，儘管遇上二胎開放政策，由於經濟考量，加上將養育重心放在女兒身上，她也沒有意願再有第2個孩子。

王熙的孩子從小就學英語，在政府祭出補教禁令情況下，仍透過管道找到私人教師，在週末假日為孩子上課，一天要價約人民幣400至600元（約新台幣1800至2700元）。

王熙正在積極準備孩子出國就學相關事宜，目標瞄準主講英語的國家。「中國還是太捲了吧（指過度競爭、內耗）」，王熙說，一方面不希望孩子留在趨於惡性競爭的環境，另一方面希望孩子多去外頭看一看，培養自己成為有能力的人。

41歲陳偉在製造業大廠工作，他對中央社表示，「沒錢是最直接的因素」。陳偉提到，沒有錢、社會福利差、雙薪家庭很忙等，一再地降低生育意願，目前願意生育的家庭在兩極化光譜，一邊是薪資收入極佳、有錢有時間；另一邊是教育程度相對較低的農村環境，「中間那一塊，沒了」。

陳偉以他身邊同事為例子。他說，這家大廠平均薪資可說名列這座城市就業人口前10%，育有孩子的家長不用煩惱學費、物價，時間到了，就送去私立學校，一切都可以照著人生規劃走；疫情結束後，經濟沒有明顯復甦，大廠裁員、消費降級、通貨緊縮，這些對於高收入群體來說影響很小，對於「打工人」來說，則是使「我不會生小孩」念頭更加強烈。

陳偉另也提到女性自主意識強化是原因之一，這樣的情況在上海、北京、廣州、深圳等一線城市特別明顯，女性可以經濟自主、學歷又好，步入婚姻、生子不再是一定的選項，「我們公司很多女領導，也是沒婚沒孩子」。

上海民眾、56歲高康認為，「找個對象結婚、然後生娃」是人生必然的節奏，不過據他觀察，現在不結婚、不生孩子的人愈來愈多了。

他對中央社說，在上海，男生一定要為結婚準備好房子，「沒有房子，姑娘不理你的」，如果沒有房子，根本不用想結婚這件事了，「沒有房子，結不了婚，就躺平囉」。