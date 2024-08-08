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中國女子單身凍卵被拒怒提告 二審仍敗訴

中央社／ 台北8日電
凍卵示意圖。圖／聯合報系資料照
凍卵示意圖。圖／聯合報系資料照

中國單身女性凍卵案二審結果出爐，被駁回上訴請求，維持原判。當事人徐棗棗（化名）昨天表示，很遺憾這一結果不十分令人滿意，但敗訴並非重點，她將持續關注單身女性凍卵權議題。

徐棗棗凍卵案始於2018年，她當時前往北京婦產醫院提出凍卵要求，但因中國現行的法規，女性必須是已婚才能取卵凍存。醫院以其單身為由拒絕，徐棗棗認為這是歧視，並一狀將北京婦產醫院告上法院。

案件的一審在2019年12月與2021年9月先後兩次開庭審理，2022年7月法院一審判決徐棗棗敗訴。隨後，徐棗棗決定上訴，二審於2023年5月9日在北京市第三中級人民法院開庭審理。

二審結果未當庭宣判，而是歷經一年多的等待，以判決書的方式通知結果。

徐棗棗昨天晚間7時半在網路上直播開箱判決書。朝陽市中級法院維持原判，認為醫院拒絕徐棗棗，沒有侵犯到她的權利。

徐棗棗難掩遺憾神情，但仍說「這並不超出我的預期」，「很遺憾告訴大家，凍卵案二審依然是被駁回上訴請求，維持原判」。

二審判決為終審判決，這也代表這件引起外界6年多關注的單身女性凍卵案暫告一段落。

不過，她表示判決書當中仍有積極的訊息。判決書指出，「當然，隨著我國生育政策的進一步調整，相關醫療衛生法律、法規、規章、診療規範、醫學倫理規範也可能發生相應的變化，待條件具備後，徐某與相關醫療機構可另行解決相應爭議。」

徐棗棗表示，二審的敗訴不是重點，她將持續關注單身女性凍卵權的議題，並且將廣泛徵求相關學者、老師和律師等專業人士的建議，積極制定下一步的策略。

在中國，徐棗棗的凍卵案涉及倫理、醫學、法律上的辯論。她曾表示，希望單身女性多元的形象與關於生育的事情有自主掌控權。

除了女性自主權益的呼籲外，中國近年面對人口生育挑戰，官方是否會進一步鬆綁生育政策備受外界討論，也讓這一案件受到國內外關注。

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