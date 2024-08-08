廣州體驗無人車 台灣學生新奇

廣州市作為粵港澳大灣區城市群之一，在科技創新領域發展成熟，近日，一群台灣大學生們來到廣州南沙，感受智能產業發展、搭乘無人駕駛汽車，為他們帶來新奇的體驗，開啟了一場科技之旅。

活動期間，學生們透過手機、相機來記錄所見所聞，呈現大灣區的城市印象，並創作了許多短影音作品。

其中，在高雄讀書的廖子婷將AI技術應用在影片中，還原了廣州百年的樣貌，成為本次創作分享的一大亮點，廖子婷表示，「我用第一人稱的視角，結合自己的實際生活，又融入創新的元素，用AI描述並生成了一百年前廣州老城區的場景」。

本次學生們都體驗了無人駕駛汽車，使用手機一鍵叫車，透過人工智能、即時導航行駛在廣州南沙的街道上，感受粵港澳大灣區城市在科技領域的創新成果。

首次來到廣州的游奇霖對此感到很新鮮，「無人汽車變速、換車道時表現智能且完整，不管是遇到行人、車輛或是障礙物，都會清晰地顯示在螢幕上然後提前減速，讓乘客有心理準備，方便出遊，也不會讓人害怕」。

台灣大學生陸文倩同樣是初次來到廣州，對無人駕駛汽車的體驗稱讚有加，她指出無人車最特別的地方，就是不用擔心駕駛人員有不良嗜好，讓人備感安心，「在台灣也有耳聞過大陸新能源汽車的部分，真的覺得滿有趣，很希望能夠再次體驗看看（無人駕駛汽車）」。

透過此次，活動參訪與體驗無人駕駛技術，學生們都體會到科技創新為生活帶來的便利，並留下深刻印象，陸文倩表示，「我真的覺得廣州是一個很先進的城市，有超乎想像的進步」。