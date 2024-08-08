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山西長治／板山登高 一覽八百里群峰

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
板山，是中太行最美風景線。 圖／聯合報系山西長治傳真
板山，是中太行最美風景線。 圖／聯合報系山西長治傳真

板山，位於長治市武鄉縣，平均海拔在1,800公尺以上，是中太行最美風景線。登上板山，太行山的巍峨博大撲面而來，千峰競秀，萬壑爭奇，八百里太行群峰盡收眼底。以太行雄姿、太行日出、太行雲海和太行秋色四大景觀聞名，吸引眾多遊客一探太行之美。

登板山，一覽群峰壁上，雄渾險絕，絕壁千仞之太行雄姿。遠眺東南，萬千座峰巒似攢動的拳卵，俯瞰下望，層層黃崖鱗次櫛比，無盡壯麗奇景，振盪人心。板山日出是太行山一大奇觀，素有「泰山日出觀不得，板山日出最為奇。」之說。黎明時分，登上山頂，遙望東方翻白，萬千座峰頭淹沒在乳白色的晨霧之中，千里太行如無垠的大海。忽見一輪紅日，躍然升騰，光束將太行群峰籠罩在一片光明，渺小人類亦吸納進金黃領域，感受天人合一之忘我境界。

登板山，一覽群峰。 圖／聯合報系山西長治傳真
登板山，一覽群峰。 圖／聯合報系山西長治傳真

板山雲海變多發生在夏秋季節，雨後天晴，足下雲騰霧卷，直連天際。遠處峰壑沈浸雲間，但覺飄飄然如小歇柔軟白雲之鄉。身臨仙境，騰雲駕霧，令人心曠神怡，可與黃山雲海相比；秋色爛漫，板山紅葉漫山遍嶺，經霜變紅，如織堆錦，美不勝收。享有「太行山裡的小香山」之譽，以及「不是香山、勝似香山」之說。情侶共遊，別忘拾起一片板山紅葉，表達相思之情。

板山雲海，媲美黃山雲海。 圖／聯合報系山西長治傳真
板山雲海，媲美黃山雲海。 圖／聯合報系山西長治傳真

最高峰花兒堖達2,008公尺，傳說是二郎神，斬斷大黑鯊之首而形成。女媧煉石補天時，曾在此取過石料，並以石柱支過天，壑口往北因此便有大小黑石料峰和石柱山。之後發生黑龍作亂，生靈塗炭。風雪將軍在花兒堖設壇與天對話，為百姓祈雨，打敗黑龍，龍骨成了化山，龍掌化為左龍掌台和右龍掌台。駐足花兒堖，極目遠眺，可望見桃花寨、茶壺山、情侶峰等山峰。

合一 泰山 黎明

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