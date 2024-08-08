山西長治／長子鼓書 百戲之母

長子鼓書有「百戲之母」之說，是山西傳統說唱藝術，被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。長子縣因堯帝長子丹朱受封於此而得名，素稱「曲藝之鄉」，曲種繁多，源遠流長。長子鼓書已有200多年歷史，特色為板式多樣、唱腔豐富，既可說大書，亦可唱小段。主題有論忠奸、講孝道、貶時弊、唱善美等，彰顯正能量的內容。其獨特藝術魅力，俘獲許多民眾的心。

長子鼓書以優美唱腔、豐富表現力而聞名。宋元時，長子縣先有評書，後有長子道情和長子扇鼓出現。長子鼓書在木板書的基礎上吸收梆子、落子、墜子、道情唱腔而形成。長子鼓書分為關派、周派、申派，曲種包括鼓書、道情、鋼板書、蓮花落、鼓兒詞。唱腔為板腔體，主要板式有流水板、數板、垛板、悲板等。伴奏樂器除書鼓、簡板和二胡外，還採用竹板、板胡、低胡等。通常以單人敲擊書鼓和簡板，並自拉二胡伴奏居多，後出現多人分持樂器，搭配說唱演出。傳統節目有金鐲玉環記、包公案、徐公案、風雷等。

關於長子鼓書起源，據傳宋元時期，長春子丘處機為傳教，將道教思想融入戲劇演出，讓百姓從戲裡學道。另一說法是，元末朱元璋起義，為發動群眾推翻元朝統治，命軍師劉伯溫奔赴長子地區，以戲曲傳播大義，後在民間逐漸流傳開來。在抗戰期間，長子縣還成立曲藝隊，以鼓書宣傳抗日。戰時為了方便攜帶，鼓書伴奏樂器有所改變，如書板改用竹板，加入道情所用的箭板。也將書鼓體積變小，只要把小鼓放在飯桌上，用筷子敲擊，即可進行演出。