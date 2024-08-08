快訊

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

山西長治 通天峽景區 北方小九寨

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
通天峽，美若仙境。 圖／聯合報系山西長治傳真
通天峽，美若仙境。 圖／聯合報系山西長治傳真

長治是山西東南部中心城市，位於太行山環繞而成的盆地裡。歷史上為兵家必爭之地，得名於明嘉靖八年，取「長治久安」之意。氣候四季分明、舒適宜人，素有「北方的南方、南方的北方」之說。通天峽景區坐落在長治市平順縣，奇峰林立、林秀潭幽，享譽「北方小九寨」，以及「三山五嶽匯太行，北雄南秀看平順。」

宋塑十二圓覺像，享譽「宋塑之冠」。 圖／聯合報系山西長治傳真
宋塑十二圓覺像，享譽「宋塑之冠」。 圖／聯合報系山西長治傳真

景區集雄、奇、險、秀於一身，擁有大峽谷、仙人峰，虹霓瀑布、虹梯古關，四大特色區域，總面積約65平方公里。山勢雄渾、峽谷幽深，外顯太行風骨，內藏沃土柔腸。

登通天峽，太行風光盡收眼底。 圖／聯合報系山西長治傳真
登通天峽，太行風光盡收眼底。 圖／聯合報系山西長治傳真

擁有「天下第一屏」的天然絕壁、「太行山第一峰」的仙人峰、「世界奇觀」的景觀玻璃台，以及亞洲第一最大角度斜式索道。還有通天湖、神龜湖、獼猴寨、戲水廣場、三疊瀑等十餘個景點，被譽為「華夏醉美峽谷」。

通天峽索道，是亞洲傾斜度最高索道。 圖／聯合報系山西長治傳真
通天峽索道，是亞洲傾斜度最高索道。 圖／聯合報系山西長治傳真

通天峽既有北方大山的大氣磅礡，又有江南水鄉的飄逸嫵媚。遊客可依喜好採取不同方式遊覽，感受景區多層次魅力。包括谷底徒步穿越大峽谷、水中乘船望峽谷、纜車空中賞峽谷、棧道涵洞觀峽谷、仙人峰頂覽峽谷等。

法興寺，宋代建築和彩塑薈萃。 圖／聯合報系山西長治傳真
法興寺，宋代建築和彩塑薈萃。 圖／聯合報系山西長治傳真

景區四季分明，春天山花爛漫，懸崖上尚未消融的冰掛，在日照下映襯出童話世界。夏天綠蔭圍湖、鶯飛燕舞，流水梳理塵囂，令人心曠神怡。秋天紅葉鋪山、彩林滿目，如練似銀的飛瀑彈奏著沁人心脾優美樂章。冬天雪裹山巒、冰瀑如玉，藍色湖面的冰層散發著詩情。

通天峽，奇峯林立。 圖／聯合報系山西長治傳真
通天峽，奇峯林立。 圖／聯合報系山西長治傳真

山韻之美在於水，通天峽因水而嫵媚。北方之水大多樸素，然而通天峽的水，令人驚歎。景區匯集占地約2萬平方公尺，最深處達13公尺的天然泉水，形成通天湖，在陽光下，變幻莫測，如玉似碧，如夢似幻，猶若一塊純淨藍天遺落山間。戲水廣場地勢平坦，水面開闊清澈，幽靜的湖水裡可見水草搖曳，魚兒悠遊。水邊長著柳樹，水裡紅色的根鬚漂動。懸崖上樹木林立，樹根緊抱住岩石，彰顯太行人樸實堅毅。

神龜湖中靜臥一隻巨大石龜。傳說牠原是妙輪寺門龜，白天化作石龜守護寺門，夜晚可獲寺之神力穿石而行。神龜不守寺規，經常半夜溜到村中玩耍，天亮前才返回。有天深夜，神龜由於貪玩忘掉時間，待天明雞鳴剎那，神力盡失，無法穿越大山返回寺廟，只得永世駐留在湖裡，但神龜始終向著寺廟方向，思念老家，追悔過錯。

神龜湖，靜臥大石龜。 圖／聯合報系山西長治傳真
神龜湖，靜臥大石龜。 圖／聯合報系山西長治傳真

如玉似珠的三疊瀑，從三層高之崖壁上疊泄而下，潔白的水花四濺，捧溢出顆顆雪白珍珠。瀑布與潭水交會，激盪聲響，幾百公尺外便可聽聞。

登板山，賞太行秋色。 圖／聯合報系山西長治傳真
登板山，賞太行秋色。 圖／聯合報系山西長治傳真

瀑布的南山崖壁上有天然冰掛，長66公尺，寬9.9公尺，冰掛從入冬一直到來年，保持長達半年不化。若5月到訪，便能欣賞水冰共存奇觀，潔白晶瑩的冰掛與飛珠濺玉的瀑布相映成趣。

「北方小九寨」，通天峽。 圖／聯合報系山西長治傳真
「北方小九寨」，通天峽。 圖／聯合報系山西長治傳真

巨大 纜車 華夏

延伸閱讀

吳亮慶79票險勝宣誓就職屏縣長治鄉長 「2年當4年用」

以瀑布為噱頭！浙江咖啡店推「穿比基尼免門票」遭炎上 挨轟物化女性

遊客景區停車竟遭村民威脅「不交錢就砸」 官方：已批評教育

影／長治鄉長補選吳亮慶79票險勝 坦言「從政30年來最艱困一次」

相關新聞

廣州體驗無人車 台灣學生新奇

廣州市作為粵港澳大灣區城市群之一，在科技創新領域發展成熟，近日，一群台灣大學生們來到廣州南沙，感受智能產業發展、搭乘無人...

山西長治 通天峽景區 北方小九寨

長治是山西東南部中心城市，位於太行山環繞而成的盆地裡。歷史上為兵家必爭之地，得名於明嘉靖八年，取「長治久安」之意。氣候四...

山西長治／法興寺 唐宋文物薈萃

法興寺始建於北魏神鼎元年，舍利塔、燃燈塔、圓覺像並稱「法興三絕」，尤以宋塑12圓覺像最知名，妙相端莊，儀態華貴，頗具唐韻...

山西長治／板山登高 一覽八百里群峰

板山，位於長治市武鄉縣，平均海拔在1,800公尺以上，是中太行最美風景線。登上板山，太行山的巍峨博大撲面而來，千峰競秀，...

山西長治／長子鼓書 百戲之母

長子鼓書有「百戲之母」之說，是山西傳統說唱藝術，被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。長子縣因堯帝長子丹朱受封於此而得名，...

廣東珠海住宅恐怖倒塌釀3死1傷 疑煤氣爆炸肇禍

廣東省珠海市鬥門區一棟兩層樓高的住宅，6日疑似發生煤氣爆燃造成倒塌。當地警方、消防等各部門趕赴現場，經過搜救，當局於7日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。