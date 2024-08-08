山西長治 通天峽景區 北方小九寨

長治是山西東南部中心城市，位於太行山環繞而成的盆地裡。歷史上為兵家必爭之地，得名於明嘉靖八年，取「長治久安」之意。氣候四季分明、舒適宜人，素有「北方的南方、南方的北方」之說。通天峽景區坐落在長治市平順縣，奇峰林立、林秀潭幽，享譽「北方小九寨」，以及「三山五嶽匯太行，北雄南秀看平順。」

宋塑十二圓覺像，享譽「宋塑之冠」。 圖／聯合報系山西長治傳真

景區集雄、奇、險、秀於一身，擁有大峽谷、仙人峰，虹霓瀑布、虹梯古關，四大特色區域，總面積約65平方公里。山勢雄渾、峽谷幽深，外顯太行風骨，內藏沃土柔腸。

登通天峽，太行風光盡收眼底。 圖／聯合報系山西長治傳真

擁有「天下第一屏」的天然絕壁、「太行山第一峰」的仙人峰、「世界奇觀」的景觀玻璃台，以及亞洲第一最大角度斜式索道。還有通天湖、神龜湖、獼猴寨、戲水廣場、三疊瀑等十餘個景點，被譽為「華夏醉美峽谷」。

通天峽索道，是亞洲傾斜度最高索道。 圖／聯合報系山西長治傳真

通天峽既有北方大山的大氣磅礡，又有江南水鄉的飄逸嫵媚。遊客可依喜好採取不同方式遊覽，感受景區多層次魅力。包括谷底徒步穿越大峽谷、水中乘船望峽谷、纜車空中賞峽谷、棧道涵洞觀峽谷、仙人峰頂覽峽谷等。

法興寺，宋代建築和彩塑薈萃。 圖／聯合報系山西長治傳真

景區四季分明，春天山花爛漫，懸崖上尚未消融的冰掛，在日照下映襯出童話世界。夏天綠蔭圍湖、鶯飛燕舞，流水梳理塵囂，令人心曠神怡。秋天紅葉鋪山、彩林滿目，如練似銀的飛瀑彈奏著沁人心脾優美樂章。冬天雪裹山巒、冰瀑如玉，藍色湖面的冰層散發著詩情。

通天峽，奇峯林立。 圖／聯合報系山西長治傳真

山韻之美在於水，通天峽因水而嫵媚。北方之水大多樸素，然而通天峽的水，令人驚歎。景區匯集占地約2萬平方公尺，最深處達13公尺的天然泉水，形成通天湖，在陽光下，變幻莫測，如玉似碧，如夢似幻，猶若一塊純淨藍天遺落山間。戲水廣場地勢平坦，水面開闊清澈，幽靜的湖水裡可見水草搖曳，魚兒悠遊。水邊長著柳樹，水裡紅色的根鬚漂動。懸崖上樹木林立，樹根緊抱住岩石，彰顯太行人樸實堅毅。

神龜湖中靜臥一隻巨大石龜。傳說牠原是妙輪寺門龜，白天化作石龜守護寺門，夜晚可獲寺之神力穿石而行。神龜不守寺規，經常半夜溜到村中玩耍，天亮前才返回。有天深夜，神龜由於貪玩忘掉時間，待天明雞鳴剎那，神力盡失，無法穿越大山返回寺廟，只得永世駐留在湖裡，但神龜始終向著寺廟方向，思念老家，追悔過錯。

神龜湖，靜臥大石龜。 圖／聯合報系山西長治傳真

如玉似珠的三疊瀑，從三層高之崖壁上疊泄而下，潔白的水花四濺，捧溢出顆顆雪白珍珠。瀑布與潭水交會，激盪聲響，幾百公尺外便可聽聞。

登板山，賞太行秋色。 圖／聯合報系山西長治傳真

瀑布的南山崖壁上有天然冰掛，長66公尺，寬9.9公尺，冰掛從入冬一直到來年，保持長達半年不化。若5月到訪，便能欣賞水冰共存奇觀，潔白晶瑩的冰掛與飛珠濺玉的瀑布相映成趣。