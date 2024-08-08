山西長治／法興寺 唐宋文物薈萃

法興寺始建於北魏神鼎元年，舍利塔、燃燈塔、圓覺像並稱「法興三絕」，尤以宋塑12圓覺像最知名，妙相端莊，儀態華貴，頗具唐韻，被譽為「宋塑之冠」。寺內唐塔、宋代建築和彩塑薈萃，是研究古建築、石刻、雕塑藝術的珍貴實物。

立寺千年的法興寺，位於長治市長子縣。平面布局為唐代特徵，經樓、佛塔在殿之前部，中軸線依次為山門、舍利塔、圓覺殿和菩薩殿，兩廂為關公殿、伽蘭殿和碑廊。現存石塔六座，均為唐代遺構。自唐迄清碑刻17通，記載寺史沿革。

宋塑12圓覺像始塑於北宋政和元年，保有宋代纖秀風格，以及大唐飽滿之美。氣質奔放而不失清雅，體態豐滿而不缺秀麗，身形肥腴而不顯臃腫。12尊菩薩造像在和諧氛圍裡，展現各自精妙變化。頭部姿態有正、側俯、平、傾等不同，手勢有撫、揚、捧、托、指、合十等差別。髮髻、坐式、服飾等更無一相同。

最動人之處在慈悲面度，眉眼嘴角間各富情韻，微妙傳神的細膩，刻畫出生動風情。既保有佛的神聖莊嚴，亦不失人的親切情感。隨光影與視角轉換，呈現出喜與憂的神情變化。

第五尊極喜地菩薩，通高2.36公尺，右腿盤曲，呈半跌坐之姿，左腿蹺起，踏於蓮台之上，右手撫膝，左臂曲肘支於膝上。神情雖作沈思冥想狀，卻展現自在風範。斜披絡腋，肩搭天衣，胸飾瓔珞，綿軟順暢的衣紋展現出絲綢柔軟觸感。

唐代石舍利塔，高10.7公尺，塔平面呈「回」字正方形，寓意佛教六道輪迴思想。其集塔、殿、樓、堡之美於一身，是佛教在漢地傳播，建築由塔向殿轉變的里程碑。據載，唐咸亨四年，唐高祖第13子李元懿，被山寺壯麗感動，大施錢財擴建寺廟，並親自主持建造舍利塔。還將珍藏的37顆舍利子和大藏經贈送給寺院，保存在石塔之內。

燃燈塔始建於唐大曆八年，是大陸保存最完整，雕工最華麗的唐代長明燈。因精巧設計，佛燈可在風中長明不滅。燈身雕刻層層不同，從唐代的宮廷樂舞、佛家的朵朵蓮花，到儒家的祭祀儀禮，以及暗合道家的64卦，佛儒道俗匯聚一身，舉世罕見可謂一絕。塔身上的浮雕，鑿磨細膩，是研究盛唐浮雕藝術難得的實物。