廣東珠海住宅恐怖倒塌釀3死1傷 疑煤氣爆炸肇禍

廣東省珠海市鬥門區一棟兩層樓高的住宅，6日疑似發生煤氣爆燃造成倒塌。當地警方、消防等各部門趕赴現場，經過搜救，當局於7日宣布已將全數4名受困人士救出。當中3人因傷勢嚴重，經搶救後不治。另1人則受到輕傷。

廣州日報報導，事故發生於6日下午4時40分左右，根據監視器畫面顯示，珠海市斗門區井岸鎮坭灣村一棟2層樓高住宅的牆壁內疑似發生爆炸，牆壁應聲炸裂，牆體頓時四分五裂，並可見到紅色火光。接著民宅就倒塌，揚起大片煙塵。煙塵散去後，整棟民宅宛如廢墟，只見地上一片瓦礫。

事故發生後，應急、公安、消防、衛健等相關部門人員在距事發地點5、60公尺外拉起警戒線，並調派挖土機到場，在第一時間進行人員搶救。

一名目擊者表示，事發時可以看到裡頭冒出一股黑煙，爆炸瞬間有震感，塌陷不久後就看到有傷者被救出。

經公安、消防等相關部門全力搜救後，珠海市斗門區相關部門7日上午回應表示，事故造成1人輕傷，3人經全力搶救無效後死亡。事故原因初步判斷是煤氣爆燃所致，具體原因還在進一步調查中。