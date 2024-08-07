中共三中全會提「零基預算」 專家：推動阻力大

中共三中全會通過「決定」，第一次將「深化零基預算改革」寫入黨的決議。專家認為，零基預算可以打破財政支出固化狀態，不過這種作法複雜性高、牽涉既有利益，推動阻力大。

中共三中全會7月在北京召開，會議審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定」，其中在「健全宏觀經濟治理體系」子項目深化財稅體制改革中提到，深化零基預算改革。

所謂零基預算是指，以零為預算基礎點，按照實際需求進行預算編列，不以往年預算為基數進行增減幅。專家指出，零基預算第一次被寫入黨的決議，可見黨對於其加快推進落實的態度，這可解決財政支出僵化的問題，不過推動阻力大。

第一財經報導引述多名專家學者剖析零基預算可行性與優缺點。上海財經大學教授鄧淑蓮表示，零基預算從零開始估算支出成本，不參考往年的預決算資訊，對於年度預算編列來說，時間成本太高，基本上很難做到；目前政府還是執行基數法編列預算，只在某些專案上執行零基預算。

中央財經大學預算管理研究所長李燕指出，政府支出目標多元化，在眾多支出項目中，如何優先排序哪一個項目採用零基預算是個決策難點，如果全部都從零開始做預算決策，將受到相關利益主體干擾，決策成本會大幅提高。

李燕建議，下一步深化零基預算改革，可以將零基預算概念與績效預算結合，這些年來對於新增專案實施績效預算管理，很大程度上也是一種零基預算的概念；零基預算不該是基數預算的替代，應該是優勢互補。

廣東省第14屆人大常委會財經諮詢專家林志雲指出，零基預算改革與績效管理可以相結合，強調「花錢必問效、無效必問責」，這將可以進一步地推動財政資金使用效益的提升。

一名地方財政人士表示，零基預算會影響部門既得利益，推行阻力大，這麼多年來都採用基數預算，已經形成固有思維，若要完全採取零基預算替代基數預算，這在落實上很複雜。