廣東珠海民房倒塌釀3死1傷 疑煤氣爆燃所致
中國廣東珠海昨天下午發生民房倒塌事件，造成3死1傷的嚴重意外，初步判斷樓房倒塌是煤氣爆燃所致。
據廣州日報、中國新聞週刊等陸媒報導，6日下午4時許，珠海市斗門區井岸鎮坭灣村一棟2層樓高的民宅坍塌，倒塌瞬間住宅內冒出橙紅色火光，牆體頓時四分五裂，短短幾秒，整棟民宅已淪為廢墟。
事故發生後，應急、公安、消防、衛健等相關部門人員在距事發地點5、60公尺外拉起警戒線，並調派挖土機到場，在第一時間進行人員搶救。
一名目擊者表示，事發時可以看到裡頭冒出一股黑煙，爆炸瞬間有震感，塌陷不久後就看到有傷者被救出。
經公安、消防等相關部門全力搜救後，珠海市斗門區相關部門今天早上回應表示，事故造成1人輕傷，3人經全力搶救無效後死亡。事故原因初步判斷是煤氣爆燃所致，具體原因還在進一步調查中。
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