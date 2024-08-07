快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

廣東珠海民房倒塌釀3死1傷 疑煤氣爆燃所致

中央社／ 台北7日電

中國廣東珠海昨天下午發生民房倒塌事件，造成3死1傷的嚴重意外，初步判斷樓房倒塌是煤氣爆燃所致。

據廣州日報、中國新聞週刊等陸媒報導，6日下午4時許，珠海市斗門區井岸鎮坭灣村一棟2層樓高的民宅坍塌，倒塌瞬間住宅內冒出橙紅色火光，牆體頓時四分五裂，短短幾秒，整棟民宅已淪為廢墟。

事故發生後，應急、公安、消防、衛健等相關部門人員在距事發地點5、60公尺外拉起警戒線，並調派挖土機到場，在第一時間進行人員搶救。

一名目擊者表示，事發時可以看到裡頭冒出一股黑煙，爆炸瞬間有震感，塌陷不久後就看到有傷者被救出。

經公安、消防等相關部門全力搜救後，珠海市斗門區相關部門今天早上回應表示，事故造成1人輕傷，3人經全力搶救無效後死亡。事故原因初步判斷是煤氣爆燃所致，具體原因還在進一步調查中。

公安 氣爆

延伸閱讀

廣東用電量變化顯示新質產業加速發展

全球最大 廣東18兆瓦海上風電機組滿發

內政部：強化第一線消防員救災訓練 降風險保安全

暗黑濃煙中迅速找到受困者 中和福和宮捐器材強化救援

相關新聞

霸道總裁、大女主設定退燒了？ 陸劇《唐詭2》如何打破「公式」狂吸流量

巴黎奧運各國奪金喜訊頻傳，中國人卻似乎更熱衷於一部「唐朝福爾摩斯」的古裝探案劇，以往大陸熱播劇受歡迎的爆紅密碼：流量明星加女主角谷底翻身或霸道總裁題材，也正在改變。到底這些新風格的陸劇有哪些看點...

大陸西部陸海新通道 5天增1站點

大陸西部陸海新通道物流和運營組織中心5日發布數據顯示，《西部陸海新通道總體規畫》實施5周年以來，通道目的地已從全球166...

乘公車、地鐵 遊賞北京中軸線

北京中軸線申遺成功。為方便市民遊客打卡，北京市交通委推薦兩種綠色出行方式—乘坐地鐵8號線、5路公車，暢遊中軸線。

紅葉少棒 牽起兩岸交流

2024年海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節開幕式昨天在福建省連城縣舉行，活動邀請兩岸八支青少年棒...

唐山打人案被處分員警公開自稱「背黑鍋」 官方否認、陸網友不買單

震驚中國的唐山燒烤店打人案發生2年後，當時被列為失職人員被查判刑的派出所員警陳志偉近日錄製短片舉報，自己因為是基層員警而...

「每天逾千位客人」大陸消費降級 超市推出百元Buffet吸引年輕人

隨著中國消費降級，許多城市的超市做起餐廳生意，主打高cp值路線，只要人均人民幣20元（下同，約新台幣91元）就能飽餐一頓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。