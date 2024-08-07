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北京整治體育界飯圈文化 刑事拘留詆毀的支持者

中央社／ 台北7日電

北京公安昨天晚間在官方微博發布通報，指出警方抓獲一名29歲女嫌疑人，因其在巴黎奧運桌球女單決賽後在網路上發表詆毀運動員與教練的言論，造成惡劣社會影響，已經依法將她刑事拘留。

巴黎奧運桌球女單決賽3日上演「中國內戰」，由挑戰衛冕的陳夢對上世界排名第一的孫穎莎，結果陳夢以4比2奪得金牌。

不過，這一場賽事，不論場內場外中國的球迷基本上一面倒地支持孫穎莎，形成奇特現象。場內，賽事進行當中，支持孫穎莎的球迷拿起應援的牌子，高分貝搖旗吶喊的助陣，震耳欲聾的尖叫聲，讓兩名選手不得不幾次暫緩發球。

而當陳夢發球或得分，孫穎莎的支持者還會發出噓聲、大聲喝倒采。賽後，儘管兩名選手在賽後相擁，互讚對方的表現，但孫穎莎的球迷仍在網路上激烈辱罵贏球的陳夢。

中國官方決定出手整治「飯圈文化」。根據昨天晚間北京市公安局大興分局官方微博的通報，指出近日「接群眾舉報」，在巴黎奧運桌球女單決賽後，有網民在微博平台發表詆毀運動員和教練員的訊息。

這則通報表示，警方迅速開展調查，將犯罪嫌疑人29歲賀姓女子抓獲。經查，該人惡意編造訊息、公然詆毀他人，造成惡劣社會影響。目前，大興公安分局已依法將賀姓女子刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

中國體育界近年出現「飯圈化」現象，是一種狂熱支持者的情感表現，在流量明星的支持者當中更為常見。

中國官方認為，「飯圈」亂象蔓延，今年5月，中國國家體育總局表示，要堅決抵制畸形的「飯圈文化」，呼籲球迷應該學習觀賽禮儀。

公安 北京 巴黎奧運

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