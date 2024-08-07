乘公車、地鐵 遊賞北京中軸線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京5路公車穿越北京老城。圖／本報北京傳真
北京5路公車穿越北京老城。圖／本報北京傳真

北京中軸線申遺成功。為方便市民遊客打卡，北京市交通委推薦兩種綠色出行方式—乘坐地鐵8號線、5路公車，暢遊中軸線。

北京地鐵8號線呈南北走向，共34座運營車站，把天橋、前門、王府井、南鑼鼓巷、鼓樓等老北京特色文化地標連成一線。不僅在地圖上與北京中軸線比較吻合，在車站設計上也充滿中軸線元素。

永定門外站的《中軸勝境》，用超高清、高刷新率LED矩陣螢幕，即時更新藻井藝術內容；前門站的《中軸錦繡》，以正陽門為座標，北望京城宏偉圖景，通過再現北京古城建築群昔日面貌，呈現城市規畫與建設史上的偉大文化遺產；金魚胡同站的《連年有魚》壁畫，巧用馬賽克拼貼鑲嵌工藝，描繪了錦鯉魚群在池水中嬉戲的圖景……北京地鐵還在8號線打造了一列「中軸線專列」，在外觀、內飾設計中融入遺產構成要素，每節車廂車門上都張貼中軸線文化展示圖片，座椅上增加中軸線建築剪影貼紙，扶手拉環上也是中軸線手繪風景。

北京5路公車今年已是89歲「高齡」，穿越大半個北京老城，線路恰好接近北京中軸線。5路公交開通於1935年，最初由東華門開往香山。2004年，線路走向定為德勝門至菜戶營，2013年北端延伸至北土城公交場站。它穿越豐台、西城、東城、朝陽四區，是北京市區最長公交線路之一。

5路公交因其線路接近北京中軸線，途經大觀園、前門大柵欄、天安門廣場、景山、北海、鼓樓、德勝門等著名景點，被形象地稱為「龍脊線路」，帶乘客領略古都文化。位於地安門外大街中部的萬寧橋，是北京中軸線上最古老的橋梁，也是5路公車每天經過的地方。「萬寧橋700多歲了，為降低對它的影響，我們從大車換小車，為保護中軸線貢獻自己的力量。」從業近16年的5路公車駕駛員張濤介紹。

公車 北京 遺產

延伸閱讀

大陸推網號網證...學者批「編戶齊民」 文章遭刪除、永久禁言

北京中軸線 列入世界遺產

央企、高校 加速落地雄安新區

「戰狼」汪文斌就任柬大使 東南亞掀大國角力

相關新聞

乘公車、地鐵 遊賞北京中軸線

北京中軸線申遺成功。為方便市民遊客打卡，北京市交通委推薦兩種綠色出行方式—乘坐地鐵8號線、5路公車，暢遊中軸線。

大陸西部陸海新通道 5天增1站點

大陸西部陸海新通道物流和運營組織中心5日發布數據顯示，《西部陸海新通道總體規畫》實施5周年以來，通道目的地已從全球166...

紅葉少棒 牽起兩岸交流

2024年海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節開幕式昨天在福建省連城縣舉行，活動邀請兩岸八支青少年棒...

唐山打人案被處分員警公開自稱「背黑鍋」 官方否認、陸網友不買單

震驚中國的唐山燒烤店打人案發生2年後，當時被列為失職人員被查判刑的派出所員警陳志偉近日錄製短片舉報，自己因為是基層員警而...

「每天逾千位客人」大陸消費降級 超市推出百元Buffet吸引年輕人

隨著中國消費降級，許多城市的超市做起餐廳生意，主打高cp值路線，只要人均人民幣20元（下同，約新台幣91元）就能飽餐一頓...

煞車失靈？特斯拉「車頂維權」終審 西安女判賠7萬 河南女、封男也敗訴

3年前指控特斯拉煞車失靈「爬車頂維權」事件迎來終審。特斯拉與西安李女的名譽權侵權案件5日二審判決，李女應賠償特斯拉的金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。