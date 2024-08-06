唐山打人案被處分員警公開自稱「背黑鍋」 官方否認、陸網友不買單

震驚中國的唐山燒烤店打人案發生2年後，當時被列為失職人員被查判刑的派出所員警陳志偉近日錄製短片舉報，自己因為是基層員警而被「背黑鍋」，遭當局違規審訊，引起熱議。但他的舉報已被刪除殆盡，唐山市官方則稱他的指控並不屬實。

對於陳志偉的舉報，多數大陸網友並沒有給予支持，反以嘲諷及質疑居多，諸如「你們平常怎麼對老百姓的，現在知道了吧」、「比較想知道那4個女孩呢（指此案被毆重傷的4名女子）？」、「回旋鏢（迴力鏢）來得挺快的嘛」等。

綜合中國網路訊息及星島網等媒體報導，案發時擔任河北省唐山市機場路派出所警員的陳志偉，5日將自行拍攝的舉報短片上傳到抖音及微博。畫面中，他和許多舉報官員違法的大陸民眾一樣出示自己的身分證，並出示已失效的警官證，還強調對發言負完全法律責任。

陳志偉指控，唐山市曹妃甸區辦案人員在審訊他時，沒有如實製作筆錄，且掩蓋相關事實真相，採用的是違規的審訊手段，進而獲得非法筆錄。為了讓身為基層員警的他「背黑鍋」，對他「進行迫害，羅織罪名，強行定罪」。

陳志偉說，2022年9月初自己被轉押到曹妃甸區看守所後，曾兩次手寫申訴信，進行「組織內（中共黨內）」申訴，至今已近2年沒有結果。2023年7月16日他恢復自由後，曾向唐山市中級法院、中級檢察院、中共唐山市紀委及信訪等部門實名舉報他被違規審訊，但均無下文。

他聲稱，案發時他雖在派出所，但並不是負責出勤的員警，直到凌晨3時才被通知臨時出勤，從接到命令到抵達現場只用了10餘分鐘，而非事後被指稱的近半小時。

陳志偉說，在媒體採訪現場，他當著唐山市多個部門10幾名人員的面，如實說出是10餘分鐘抵達現場，拒絕照新聞稿上所說的「5分鐘」來說，結果當場被現場的市級領導拍桌子，嚴令他「趕緊照著稿子念」。

針對陳志偉的舉報，唐山市官方微信公眾號「唐山發布」公開回應，陳志偉事後已被依法判刑1年1個月，且未上訴。經唐山市紀委、市公安局、檢察院、法院等部門組成工作組核查，「其反映問題均不屬實」。

2022年6月10日凌晨，唐山市「老漢城」燒烤店內，涉案人陳繼志等人藉酒意向鄰桌4名女子敬酒遭拒，憤而毆打，造成4名女子重傷後逃逸，引發輿論譁然，對唐山警方疑與不良分子勾結的指控不斷。事後，陳繼志等9人被捕，包括陳志偉在內的多名公職人員也被通報處理。