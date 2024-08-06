「情緒一下崩潰」趙立堅妻子自曝罹癌 坦言：放棄化療僅剩6個月

中國外交部前發言人趙立堅的妻子湯天如今天表示，她去年6月確診乳腺癌第5期，已動過兩次手術，因為不想再折騰，決定放棄西醫治療。醫生告訴她，如果不接受化療，生命週期只剩下6個月。

湯天如6日在其微博帳號「大聰和臭丫頭」發文，作以上宣布。

兩天前，久未發文的湯天如，突然發布多張身穿病服躺在病床依偎著趙立堅的照片，表示「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。你是最好的丈夫，也是最優秀的黨員」，再度引發外界關注與議論。

湯天如今天發文表示，去年6月初被確診惡性三陰性乳腺癌第5期，醫生要求立即住院手術，並告知發展速度特別快很危險，但是為了不留遺憾，為了國家和公司必須圓滿完成工作。經跟醫生一再商量推遲7至10天的手術時間，讓她去巴基斯坦完成與總理參與的簽約再回國接受治療。

她表示，出差回國後，在北京公立醫院分兩次完成手術，已經轉移至淋巴，所以做了淋巴清掃；「非常感謝老公細心體貼的照顧和時刻的陪伴」。

湯天如表示，醫生告訴她，如果不化療和放射性治療，生命期只有6個月，如果配合治療有50%的機會可以活6至24個月。「我的情緒一下崩潰了，老公以後怎麼辦？孩子怎麼辦？」

她表示，半小時後決定不接受西醫治療，「我不想天天讓他（趙立堅）陪著我去醫院，也不想看到自己只能虛弱的坐在輪椅上，既然時間那麼短就不要再折騰自己，讓自己最後的時間舒服些選擇中醫調理」。

在此之前的3月8日婦女節，趙立堅公開發文向湯天如曬恩愛，表示「你是女兒，是妻子，是母親。你是值得被疼愛的公主，披荊斬棘的女漢子，發光發熱的半邊天。你可煮煙火，可追星辰，可伴良人。你能走自己的路，擁自己的夢，做自己的女神。祝願女神們眼中有光，心中有愛，永遠熱辣滾燙！」。

湯天如此前多次發文掀起爭議，趙立堅去年1月被調任邊界與海洋事務司副司長，外界解讀如此平調形同被冷凍，一些分析指湯天如動輒失言是主因之一，不過她仍不改高調作風。

2023年7月10日，時任中國外交部長秦剛消失一個多月傳出事之際，湯天如發文稱，「今天是個好日子，借發小視頻一用」，並附上趙立堅之前在公開場合的多段影音。

時隔約一小時後，湯天如再發文並附上一幅錦旗的圖像，旗面鑲著稱讚趙立堅是「為人正直為國為民的好官」字樣。此舉被網路解讀為趙立堅妻子是在落井下石、幸災樂禍。