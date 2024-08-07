霸道總裁、大女主設定退燒了？ 陸劇《唐詭2》如何打破「公式」狂吸流量

巴黎奧運各國奪金喜訊頻傳，中國人卻似乎更熱衷於一部「唐朝福爾摩斯」的古裝探案劇，以往大陸熱播劇受歡迎的爆紅密碼：流量明星加女主角谷底翻身或霸道總裁題材，也正在改變。到底這些新風格的陸劇有哪些看點，吸引觀眾追劇更勤？

走進北京愛奇藝總部大樓，首先映入眼簾的，便是一面頂到天花板的數據牆，統計著過去24小時所有大陸電視劇的網路熱度值。電子大地圖上，數值愈高代表愈多人收看。若是破萬，就可以稱為「現象級爆款」。

新上檔的《唐朝詭事錄之西行》（《唐詭2》）赫然排名第一，劇集熱度超過了1萬，不容易的是，該劇的開播時間是全球矚目的奧運期間。

「《唐詭2》不僅打破了續集魔咒，還吸引了更多人回頭去看前傳，」愛奇藝工作人員指著數據牆說明，《唐詭2》一開播即收視狂飆，很多觀眾隨之對前傳感到好奇，順勢帶動了前年播出的《唐詭1》再紅一次，登榜當下熱度值第八。

《唐詭2》的成功，也打破了大陸電視劇長期信奉的「造劇公式」：不需要流量明星、男女情愛膩歪，只要打磨劇本故事，演員演技在線，都能有好結果。

北京愛奇藝總部大樓內數據牆，統計過去24小時所有大陸電視劇的網路熱度值。遠見記者陳之俊攝

大女主退燒，陸劇「霸屏」新密碼

根據大陸雲合數據平台的統計，歷年來「有效播放量破百億」的10部陸劇，幾乎皆是「大女主劇」或「大男主劇」：冠軍為破522億的《三生三世十里桃花》，亞軍488億的《楚喬傳》，其次為《擇天記》《羋月傳》《錦繡未央》《誅仙：青雲志》《花千骨》《瑯琊榜》《香蜜沉沉燼如霜》《知否知否應是綠肥紅瘦》。

歸納這TOP10的劇情設定，共通點是由女明星如楊冪、趙麗穎、楊紫等擔任絕對主演，演繹女主角從谷底翻身的戲劇張力，吸引了大批觀眾披星戴月追劇。

然而，2023、2024年情況翻轉，大受歡迎的《狂飆》《繁花》《我的阿勒泰》等，已然拋棄大女主劇的「美強慘」人設、手撕敵人的爽感，轉而刻劃劇中人物的成長歷程。

亦或者，仍舊是大女主劇如《玫瑰的故事》、大男主劇如《慶餘年2》，卻淡化了原本這類電視劇常見的麻雀變鳳凰、霸道總裁等套路，進而強化了從主角到配角如何一起學習蛻變，使觀眾都能在角色中找到自己的投射，而更接地氣。

爆紅密碼1： 《慶餘年2》小人物成長記

新浪微博話題閱讀量14.7億的「劇王」《慶餘年2》，央視出品，描繪的是英雄成長，主角范閒從最初的「棋子」轉變為「棋手」，原本獨善其身的青年才俊，踏上為民請命的仕途。身邊幾位不起眼的角色，也活出各自的精采。

像是弟弟范思轍原是紈絝，出了一趟遠門、見識了尋常百姓生活之不易後，立志尋找真我，奔赴北齊開錢莊，以便「讓更多的人有活幹，有飯吃。」再如副手王啟年，冒死陪范閒回京、設下連環計騙過范閒政敵，他用行動證明，不論出身如何，肯努力就能改變命運 。

新浪微博話題閱讀量14.7億的「劇王」《慶餘年2》。（取材自微博）

爆紅密碼2：《繁花》真正的成長來自於痛苦

火遍兩岸的《繁花》，同為央視出品，由王家衛花6年籌備、3年拍攝，節奏與影視業賺快錢的法則反著來，卻意外成為爆款。圈內人士驚嘆：「原來電視劇還能有這種拍法！」更重要的是，儘管敘事結構碎片化，也不乏有品味、懂得欣賞的觀眾。

《繁花》背景設定在90年代、幾乎人人炒股的上海，掀起商場巨浪的代表性人物「寶總」，如何從平平無奇的阿寶、一步步成為萬眾矚目的風雲人物。大陸影評家「西陸庭」指出，黃河路南京路上「你方唱罷我登場」的沉浮，總在不斷上演。

王家衛先是拍出了玲子的成長，發現寶總報恩的真相，痛哭過後化繭成蝶，專心拚事業撐起一片天。接著又拍出了汪小姐的蛻變，當寶總為她挨了飯店老闆娘一巴掌，這才醒悟在黄河路上丢的面子，要靠自己努力挣回来。於是跟過去的自己告別，下到工廠吃苦耐勞，自我意識深刻覺醒。

火遍兩岸的《繁花》，同為央視出品，由王家衛花6年籌備、3年拍攝。(取材自微博)

爆紅密碼3：《唐詭2》只有自己能超越自己

《唐詭2》定位為古裝探案劇，主角堪稱「唐朝福爾摩斯」，8個單元故事融合歷史、懸疑、奇幻等元素，劇情雖然詭異，但邏輯總能自圓其說，推理嚴密。

大陸發燒友「四季合合」說，對《唐詭2》最有印象的是「仵作之死」單元。初看以為只是普通的報復行為，但隨著案情的深入，形形色色的人物浮出水面：貪賭的敗家子，執著於珍寶的古董商人，監守自盜又狡詐的捕頭，深明大義的胡餅商人等，形成生動的人物群像。

尤其是仵作之母曹惠，每一次都大喊：「大唐女仵作曹惠驗屍，閒雜人等退後！」風風火火登場，戲份不多的女配角，竟走出了金毛獅王拔刀的氣勢。風流貌美的仵作之妻，最終選擇了拜婆婆曹惠為師，走上女仵作的道路，網友「粉墨說戲」不禁感歎：「真沒想到在一部探案劇裡，看到了令人震撼的女性成長故事。」

深黯觀影心理的《唐詭2》，案情離奇故布疑陣，反轉之後又反轉引人入勝，只是相較之下，形形色色的普通人明顯更令人動容。

《唐詭2》定位為古裝探案劇，主角堪稱「唐朝福爾摩斯」。取自X@iQIYI

愛奇藝未來還有哪些電視劇值得期待？

《唐詭2》的出品方愛奇藝，也正在促成爆紅密碼的改變。

一部僅8集的電視劇《我的阿勒泰》，改編自一本散文集，居然成功入圍第7屆坎城電視劇節最佳長劇集競賽單元，甚至引發全民前往新疆阿勒泰的旅遊熱潮，種種迴響則讓愛奇藝的自製劇，更加重視好劇本。

為此，不惜重金購買榮獲茅盾文學獎的大師作品，著手改編成電視劇。包括賈平凹的《高興》、劉震雲的《吃瓜時代的兒女們》、格非的《登春台》、李佩甫的《平原客》、馬伯庸的《兩京十五日》等重磅作品，均將登上愛奇藝「大家劇場」。

很明顯，陸劇說故事的方式已悄然換軌，背後的影視平台亦同步蝶變。

（本文出自2024.08.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）