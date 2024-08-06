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暑假中國研學夯 官媒指亂象叢生

中央社／ 台北6日電

中國近年流行以「研學」之名包裝遊學、夏令營等活動，但不少家長稱花了大錢卻「遊而不學」，效果不及預期。官媒指出，研學市場缺乏行業規範，亂象叢生。

暑假到來，上海復旦大學等知名學府外經常出現排隊人龍，全是等待參觀校園的中學生，其中不少是「研學」活動的參加者。所謂「研學」，包括：參觀文博場館及名校、打卡名勝古蹟等。

新華網近日報導，研學風潮的興起，推動了博物館熱、研學營地建設。艾媒諮詢發布的研究報告顯示，2023年中國研學遊行業市場規模達人民幣1469億元（約新台幣6610億元），預計2028年將突破3000億元。

市場火熱還催生出「研學旅行指導師」這一新職業。網路平台上，一些培訓機構聲稱「交費1000元、30天拿證書」，還有網友發文稱「第一次考研學旅行指導師，7天拿證」。

不過，這個領域的問題也不斷出現。在黑貓投訴等平台上，一些消費者投訴研學機構存在住宿標準降級、用餐標準偏低、研學行程縮水等方面問題。

一些家長反映，很多研學遊就是傳統觀光旅遊產品「穿衣戴帽」後搖身一變而來，吃、住不錯，卻少有教育內容；打著研學的旗號，研學體驗項目及課程設計卻主題模糊、內容空洞。

據報導，在企業訊息網站「企查查」上以「研學」為關鍵詞搜索相關機構，相關結果達4萬多條；其中，成立不滿1年的公司就有近3000家。相當一部分研學機構資格不全，課程體系、師資團隊和服務管理跟不上；一些機構先拉業務，然後隨意轉包。

江蘇省消保委問卷調查顯示，34.7%的受訪者認為組織機構缺乏經驗；31.5%的受訪者認為研學課程設計不科學、教育功能缺失；21.7%的受訪者認為研學導師不專業。

報導引述律師建議，相關部門應建立聯動機制，以定期檢查加強對研學消費領域廣告宣傳、經營資格、定價收費、人員資格等方面的監管，推出研學旅行示範合約文本，公開透明定價，保障研學旅行安全。

復旦大學

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