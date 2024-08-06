兩岸（連城）青少年棒球邀請賽開賽 搭起友誼橋梁

近200位來自台灣桃園、台中、花蓮、台東的4支青少年棒球隊，與福建的4支棒球隊一起比拼球技，共同參加今天開賽的2024年東森杯海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽，暨第五屆海峽兩岸 (連城)青少年棒球文化節活動。

該邀請賽8月6日開賽，以棒球為媒，搭建起海峽兩岸青少年相互交流的友誼通道。許多的台灣青少年，在這個暑期來到福建參與各類體育活動。

龍岩市副市長詹崇仁首先致詞表示，熱浪的8月湧動者青春的氣息，今天迎來了兩岸8支棒球隊的青少年健兒同場競技。龍岩與台灣血脈相連、人緣相親、商緣相通，兩岸一家親、閩台親上親。龍岩市連城縣先後舉辦兩岸棒球交流活動25場次，成為參與兩岸青少年棒球交流最為廣泛的縣份。其中，共有27支台灣青少年棒球隊（慢速壘球隊）近800人次比賽交流，連城6支棒球隊150多人次赴台參賽。

隨後由大陸國台辦主任宋濤，與台灣台東紅葉棒球隊球員進行開球儀式。宋濤昨天會見台灣來訪貴賓中也特別提到，中共總書記習近平高度重視、關心關愛台灣青年，多次表示歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。積極推動兩岸青年交流，鼓勵支持兩岸青年為民族復興貢獻青春力量。