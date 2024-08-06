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兩岸（連城）青少年棒球邀請賽開賽 搭起友誼橋梁

聯合報／ 大陸新聞中心／福建連城即時報導
大陸國台辦主任宋濤主持開球。圖／本報福建連城傳真
大陸國台辦主任宋濤主持開球。圖／本報福建連城傳真

近200位來自台灣桃園、台中、花蓮、台東的4支青少年棒球隊，與福建的4支棒球隊一起比拼球技，共同參加今天開賽的2024年東森杯海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽，暨第五屆海峽兩岸 (連城)青少年棒球文化節活動。

該邀請賽8月6日開賽，以棒球為媒，搭建起海峽兩岸青少年相互交流的友誼通道。許多的台灣青少年，在這個暑期來到福建參與各類體育活動。

龍岩市副市長詹崇仁首先致詞表示，熱浪的8月湧動者青春的氣息，今天迎來了兩岸8支棒球隊的青少年健兒同場競技。龍岩與台灣血脈相連、人緣相親、商緣相通，兩岸一家親、閩台親上親。龍岩市連城縣先後舉辦兩岸棒球交流活動25場次，成為參與兩岸青少年棒球交流最為廣泛的縣份。其中，共有27支台灣青少年棒球隊（慢速壘球隊）近800人次比賽交流，連城6支棒球隊150多人次赴台參賽。

隨後由大陸國台辦主任宋濤，與台灣台東紅葉棒球隊球員進行開球儀式。宋濤昨天會見台灣來訪貴賓中也特別提到，中共總書記習近平高度重視、關心關愛台灣青年，多次表示歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。積極推動兩岸青年交流，鼓勵支持兩岸青年為民族復興貢獻青春力量。

目前，福建全面健全完善閩台體育交流合作機制，打造高標準高品質的訓練基地和比賽場地，精心辦好兩岸重要賽事活動，吸引更多台灣青少年來參賽交流。這次的交流活動，就是具體且深入實施閩台棒壘球推廣工程，挖掘棒壘球文化，激發兩岸青少年參與熱情。

台灣貴賓與棒球隊員開球合影。圖／本報福建連城傳真
台灣貴賓與棒球隊員開球合影。圖／本報福建連城傳真
兩岸(連城)青少年棒球現場精彩演出。圖／本報福建連城傳真
兩岸(連城)青少年棒球現場精彩演出。圖／本報福建連城傳真

福建 青年

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