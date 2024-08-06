中國南方熱浪襲擊 未來3天氣溫居高不下

中國多地熱浪襲擊、酷暑難耐，根據中國官方氣象預告，江南、華南等地區預計在未來3天氣溫仍會居高不下。高溫氣候讓浙江發布文件，要求要落實禁止安排孕婦在攝氏33度的環境下工作。

中國今年高溫與極端天氣引發的災害與現象不斷。據陸媒澎湃新聞報導，8月以來，江南地區的高溫天氣愈演愈烈，江蘇、浙江、上海、安徽、江西等地部分地區氣溫紛紛突破40度，浙江、江蘇、上海等地局地日最高氣溫突破當地歷史極值。

城市中，杭州從2日以來已經連續4天最高氣溫超過40度。

據中國天氣網，未來三天（6日至8日），江淮及其以南大部地區高溫天氣將持續，部分地區可達40度以上。這次高溫屬於「持久戰」，其中，浙江、上海西部、蘇皖南部、江西中北部等地高溫持續時間最長可至11日。

上述地區也是高溫的核心區域，部分地方最高氣溫可達40度至43度，部分站點甚至可能出現極端高溫。

由於長三角地區多地氣溫突破40度，打破當地歷史紀錄，浙江省政府還發文要求企業嚴格執行高溫天氣作業規定。

規定要求，氣溫最高達40度以上時停止安排勞動者室外露天作業。相關通知要求，不得安排懷孕女職工在35度以上的高溫天氣從事室外露天作業及在33度以上的工作場所作業，最大程度減少建築工人等重體力勞動者高溫時段的戶外工作時間。

另外，中國近期多地出現局部暴雨釀災情況。降水方面，預計7日至11日，西北地區東部、西南地區東部、華北、內蒙古、東北地區及黃淮、江淮、江南西部等地自西向東有一次較強降雨過程，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨。