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龍門寺 集六朝建築於一寺

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
龍門寺，集六朝風格於一體。圖／本報山西長治傳真
龍門寺，集六朝風格於一體。圖／本報山西長治傳真

龍門寺，始建於北齊文宣帝天保元年，集五代、宋、金、元、明、清風格於一體之古建築群，以優越環境風貌、高超總體布局、精妙建築空間設計，成為中國古建築珍品，具極高的歷史、科學、藝術價值，堪稱小型古建築博物館。寺內西配殿懸山式木構建築堪稱「中華之最」。

大雄寶殿，保留宋代建築特徵。圖／本報山西長治傳真
大雄寶殿，保留宋代建築特徵。圖／本報山西長治傳真
坐落在長治平順縣的龍門寺，地處山形似龍首的龍門山上。龍門山景緻幽雅，有龍口吐水等景點，素有「八寶龍門」美稱。相傳，北齊天保年間，以伏虎聞名的法聰大師經五台山雲遊至龍門山，頓覺清靜幽雅，故在此建寺。宋太祖趙匡胤，敕賜寺額「龍門山惠日院」。

龍門寺，堪稱小型古建築博物館。圖／本報山西長治傳真
龍門寺，堪稱小型古建築博物館。圖／本報山西長治傳真
龍門寺現存古建築70餘間，坐北朝南，院落隨地形建造，形成漸次疊高意境。中軸線布置三進院落，排列有山門、正殿、後殿。院落設有配殿。西配殿建於後唐同光三年，是寺內最古老建築，亦是大陸已知唯一的五代時期懸山式建築，是唐宋過渡時期的實例。平梁上設駝峰及蜀柱，是蜀柱插入駝峰的首例。

大雄寶殿位於中軸線的正中位置，單簷九脊歇山頂式古建築，殿宇雖經明、清時期翻修，但主體結構未大改，保留宋代建築特徵。大殿石柱上分別鐫刻「紹聖五年戊寅歲四月二十二日石城村維那樊亮保家眷平安，施柱一條。」和「金大定乙丑四月改建，朔邑令李晏。」等字樣，據此可知，大殿建於宋哲宗時期，金世宗曾進行修葺。

建築 景點 特徵

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