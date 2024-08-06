快訊

午後大雷雨 觀察2熱帶擾動是否成颱 吳德榮曝對台影響

道瓊崩逾千點、史指重挫3% 創美股近2年最糟單日走勢

國際拳總記者會陷混亂 再稱林郁婷不符參賽資格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山西名吃 長子炒餅

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
長子炒餅，製作需經48道工序。圖／本報山西長治傳真
長子炒餅，製作需經48道工序。圖／本報山西長治傳真

長子炒餅可說是長治最有名傳統小吃，始創於清光緒年間，特色是柔軟利口，清香不膩。製作需經48道工序，以麵粉、肉絲、蒜薹、粉條加上雞湯，輔以各種佐料製成。食用時搭配香醋與大蒜瓣，更佳美味。被評為「山西名小吃」與「上黨名吃」。

長子炒餅，長治最有名傳統小吃。圖／本報山西長治傳真
長子炒餅，長治最有名傳統小吃。圖／本報山西長治傳真
色澤金黃的長子炒餅，質地柔軟，爽口不膩。依製作方法和原料配備不同，分為三種流派，長子炒餅配粉條蒜薹，再撒上蒜末；長治炒餅配粉條、白菜，最後撒蒜苗絲；襄垣炒餅是餅絲和粉條攪拌均勻，蒸軟再炒。各有風味，各具特色。

相傳，長子縣清代著名書法家馮士翹，作客農家用餐，因太好吃故詢問菜名， 主人答：「待客飯名爐蔔，用小粉麵、粉條，白蘿蔔條做成。」馮士翹返家後， 請夫人亦做「爐蔔」，可惜始終無法完成。情急下，隨手抓了幾把白麵，摻入小粉麵烙成餅，切絲同粉條、白蘿蔔絲燜炒。

馮士翹吃完後大讚美味， 後經多位廚師改良，終成長子炒餅。

小吃 書法家

延伸閱讀

五月天倒數3天開唱出事了！石頭受傷 超大咖救火隊曝光

影／長治鄉長補選吳亮慶79票險勝 坦言「從政30年來最艱困一次」

屏東長治鄉長補選投票率4成…吳亮慶當選 與邱佳娟僅差79票

長治鄉長補選...吳亮慶喊若賄選不得好死 邱佳娟淚灑記者會

相關新聞

山西 長治…太行第一雄峽 八泉峽

山西長治地處黃土高原東南緣，擁有壯麗的南太行風光，以及眾多文物古蹟。「太行第一雄峽」八泉峽， 因峽谷中有八股泉水， 同出...

天台庵…千年古剎 唐風依舊

始建於唐天祐四年的天台庵，是北方天台宗庵院，為全大陸僅存的四處唐代木構古建築之一。殿內無柱， 結構簡練， 相交嚴實，無繁...

山西名吃 長子炒餅

長子炒餅可說是長治最有名傳統小吃，始創於清光緒年間，特色是柔軟利口，清香不膩。製作需經48道工序，以麵粉、肉絲、蒜薹、粉...

龍門寺 集六朝建築於一寺

龍門寺，始建於北齊文宣帝天保元年，集五代、宋、金、元、明、清風格於一體之古建築群，以優越環境風貌、高超總體布局、精妙建築...

19歲大學生暑假打工當外賣 遭昆明1大樓外牆脫落磚頭砸死

雲南昆明一名19歲大學生在暑假期間兼職當外賣員，卻在一處小區被大樓外牆脫落的裝飾磚砸中，送醫不治身亡。該小區多名住戶表示...

全面監控10億網民？中國擬推「網號」國家認證制

「在中國上網，未來都要先申請國家許可的『上網證』？」中國先前在7月底發佈了針對「國家網路身份認證公共服務管理辦法」提出的新規對外徵求意見，這個新規內容要求網路使用者到國家所建置的「公共服務平台」實名註冊申請「網號」、「網證」，並以此來執行各網站或app的網路身分認證。這項規定也引發了眾多中國網友的疑慮和討論，這是否變相成為一種以「保護」之名，實施的全民網路監控？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。