長子炒餅可說是長治最有名傳統小吃，始創於清光緒年間，特色是柔軟利口，清香不膩。製作需經48道工序，以麵粉、肉絲、蒜薹、粉條加上雞湯，輔以各種佐料製成。食用時搭配香醋與大蒜瓣，更佳美味。被評為「山西名小吃」與「上黨名吃」。

長子炒餅，長治最有名傳統小吃。圖／本報山西長治傳真 色澤金黃的長子炒餅，質地柔軟，爽口不膩。依製作方法和原料配備不同，分為三種流派，長子炒餅配粉條蒜薹，再撒上蒜末；長治炒餅配粉條、白菜，最後撒蒜苗絲；襄垣炒餅是餅絲和粉條攪拌均勻，蒸軟再炒。各有風味，各具特色。

相傳，長子縣清代著名書法家馮士翹，作客農家用餐，因太好吃故詢問菜名， 主人答：「待客飯名爐蔔，用小粉麵、粉條，白蘿蔔條做成。」馮士翹返家後， 請夫人亦做「爐蔔」，可惜始終無法完成。情急下，隨手抓了幾把白麵，摻入小粉麵烙成餅，切絲同粉條、白蘿蔔絲燜炒。

馮士翹吃完後大讚美味， 後經多位廚師改良，終成長子炒餅。