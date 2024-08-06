天台庵…千年古剎 唐風依舊

始建於唐天祐四年的天台庵，是北方天台宗庵院，為全大陸僅存的四處唐代木構古建築之一。殿內無柱， 結構簡練， 相交嚴實，無繁雜裝飾感，使殿內空間更顯寬敞。翼角舒展，儼然大鵬展翅，展現唐代建築特色，被公布為大陸重點文物保護單位。

天台庵，展現唐代建築特色。圖／本報山西長治傳真 天台庵位於長治平順縣，現存正殿一座，廳堂式建築，單簷歇山頂，琉璃脊獸，屋坡舉折平緩，四翼如飛。殿身為方形，正面與側面的空間較大，次間僅有明間的一半大，在大陸現存古建築裡較為少見。四周設有木簷柱12根，整體架構簡潔明快，相交嚴實，穩固有力。眾多做法與中唐時期的南禪寺大殿相似，為中國小型佛殿中的佳作。

天台庵，大陸僅存唐代木構古建築之一。圖／本報山西長治傳真 天台宗始於南北朝末，是最早由中國僧人所創立的本土佛教宗派。開創者智顗大師，目有雙瞳，生顯祥瑞，常駐浙江天台山說法，故稱天台宗。以「教觀雙美」聞名，「教」指教理，「觀」是修行，即理論和實踐兼備，解行並重之意。日本僧人最澄於9世紀初，將天台宗傳至日本，盛極一時。

天台庵為大陸現存最早的天台宗殿堂。其正殿原本供奉菩薩泥塑，即當地百姓口頭相傳的「十二美女」，據考證應是「十二圓覺菩薩」，因塑像皆為面相俊秀之女性形象，神態自然生動，因此被稱作美女。菩薩是「自覺覺他者」，即自己覺悟之外，還要使眾生覺悟，圓覺則有「圓滿的覺悟」之含義。如今，天台庵附屬文物，僅存龜趺座造像碑一通， 高2 5 公尺， 寬0 . 8公尺，依其形制判斷為唐代鐫刻，碑陽橫豎方格依稀可見。