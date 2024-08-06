快訊

午後大雷雨 觀察2熱帶擾動是否成颱 吳德榮曝對台影響

道瓊崩逾千點、史指重挫3% 創美股近2年最糟單日走勢

國際拳總記者會陷混亂 再稱林郁婷不符參賽資格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天台庵…千年古剎 唐風依舊

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
天台庵，始建於唐天祐四年。圖／本報山西長治傳真
天台庵，始建於唐天祐四年。圖／本報山西長治傳真

始建於唐天祐四年的天台庵，是北方天台宗庵院，為全大陸僅存的四處唐代木構古建築之一。殿內無柱， 結構簡練， 相交嚴實，無繁雜裝飾感，使殿內空間更顯寬敞。翼角舒展，儼然大鵬展翅，展現唐代建築特色，被公布為大陸重點文物保護單位。

天台庵，展現唐代建築特色。圖／本報山西長治傳真
天台庵，展現唐代建築特色。圖／本報山西長治傳真
天台庵位於長治平順縣，現存正殿一座，廳堂式建築，單簷歇山頂，琉璃脊獸，屋坡舉折平緩，四翼如飛。殿身為方形，正面與側面的空間較大，次間僅有明間的一半大，在大陸現存古建築裡較為少見。四周設有木簷柱12根，整體架構簡潔明快，相交嚴實，穩固有力。眾多做法與中唐時期的南禪寺大殿相似，為中國小型佛殿中的佳作。

天台庵，大陸僅存唐代木構古建築之一。圖／本報山西長治傳真
天台庵，大陸僅存唐代木構古建築之一。圖／本報山西長治傳真
天台宗始於南北朝末，是最早由中國僧人所創立的本土佛教宗派。開創者智顗大師，目有雙瞳，生顯祥瑞，常駐浙江天台山說法，故稱天台宗。以「教觀雙美」聞名，「教」指教理，「觀」是修行，即理論和實踐兼備，解行並重之意。日本僧人最澄於9世紀初，將天台宗傳至日本，盛極一時。

天台庵為大陸現存最早的天台宗殿堂。其正殿原本供奉菩薩泥塑，即當地百姓口頭相傳的「十二美女」，據考證應是「十二圓覺菩薩」，因塑像皆為面相俊秀之女性形象，神態自然生動，因此被稱作美女。菩薩是「自覺覺他者」，即自己覺悟之外，還要使眾生覺悟，圓覺則有「圓滿的覺悟」之含義。如今，天台庵附屬文物，僅存龜趺座造像碑一通， 高2 5 公尺， 寬0 . 8公尺，依其形制判斷為唐代鐫刻，碑陽橫豎方格依稀可見。

建築 文物 日本

延伸閱讀

七月教孝月 女主播合唱佛曲傳大愛

法官判刑出爐 不滿友人入侵住宅2男竟拘禁他虐死

神明指定看台大醫！寶寶危急隔天出現奇蹟 孕婦：王母娘娘來了

桃園壽山巖觀音寺周末遶境祈福 千人護駕回鑾路線出爐

相關新聞

山西 長治…太行第一雄峽 八泉峽

山西長治地處黃土高原東南緣，擁有壯麗的南太行風光，以及眾多文物古蹟。「太行第一雄峽」八泉峽， 因峽谷中有八股泉水， 同出...

天台庵…千年古剎 唐風依舊

始建於唐天祐四年的天台庵，是北方天台宗庵院，為全大陸僅存的四處唐代木構古建築之一。殿內無柱， 結構簡練， 相交嚴實，無繁...

山西名吃 長子炒餅

長子炒餅可說是長治最有名傳統小吃，始創於清光緒年間，特色是柔軟利口，清香不膩。製作需經48道工序，以麵粉、肉絲、蒜薹、粉...

龍門寺 集六朝建築於一寺

龍門寺，始建於北齊文宣帝天保元年，集五代、宋、金、元、明、清風格於一體之古建築群，以優越環境風貌、高超總體布局、精妙建築...

19歲大學生暑假打工當外賣 遭昆明1大樓外牆脫落磚頭砸死

雲南昆明一名19歲大學生在暑假期間兼職當外賣員，卻在一處小區被大樓外牆脫落的裝飾磚砸中，送醫不治身亡。該小區多名住戶表示...

全面監控10億網民？中國擬推「網號」國家認證制

「在中國上網，未來都要先申請國家許可的『上網證』？」中國先前在7月底發佈了針對「國家網路身份認證公共服務管理辦法」提出的新規對外徵求意見，這個新規內容要求網路使用者到國家所建置的「公共服務平台」實名註冊申請「網號」、「網證」，並以此來執行各網站或app的網路身分認證。這項規定也引發了眾多中國網友的疑慮和討論，這是否變相成為一種以「保護」之名，實施的全民網路監控？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。