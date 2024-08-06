山西 長治…太行第一雄峽 八泉峽

山西長治地處黃土高原東南緣，擁有壯麗的南太行風光，以及眾多文物古蹟。「太行第一雄峽」八泉峽， 因峽谷中有八股泉水， 同出一地得名，共有泉源3 0 0 餘處， 飛瀑30餘條。景區內有門樓、峽谷、索道和步道景觀四大遊覽區域。峽谷曲徑通幽， 別有洞天， 溝中有溝，谷中有谷，享譽「中國十大最美峽谷」、「世界級極品旅遊資源」。

八泉峽，享譽「中國十大最美峽谷」。圖／本報山西長治傳真 「千里太行數壺關，北國江南八泉峽。」八泉峽景區位於長治市壺關縣，雄居太行山大峽谷中段，氣勢宏大、生態豐富的知名景點，獨特魅力使大峽谷成為耀眼明珠。最高海拔1400公尺，最大落差達1100公尺，令河流更加湍急，險灘密布、群石錯出、急湍奔瀉。遊客可由陸路徒步賞泉， 或水路觀崖怡情、空中覽群峰練膽，不同遊覽方式，帶來不同心靈震撼。主要景點36處，包括八泉峽大門、觀光電梯、雲崖棧、偉人峰、絕壁懸梯、時空隧道等。

八泉峽大門，依據八泉峽之「八」，採用大柱橫斜呈現大「八」字，由階梯下方向上仰望，大門後方藍天與山峰遙相呼應，更顯雄偉。台階四層共34個台階，即步步登高之意。建築風格採用平頂、斗拱、梁架、柱塗丹色、天花彩繪、青紫壁畫等元素構成，彰顯八泉峽與日月同輝、天地共存。

八泉峽，曲徑通幽。圖／本報山西長治傳真 觀光電梯，掛立於陡峭的懸崖絕壁上，高208公尺，頂部「天空之城」，為三層玻璃組成的全透明觀光眺台，被認證為「世界全露天觀光高度最高、運行速度最快的貫通門戶外觀光電梯。」以及「世界最高的崖壁電梯多層透明觀光眺台」世界紀錄。吸引眾多遊客至此試膽，尖叫聲不絕於耳。