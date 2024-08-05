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奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

中國房企以往送房獎勵奧運冠軍 今年卻無風聲

中央社／ 台北5日電

據陸媒報導，過去中國一些地方政府或房企會透過送房獎勵奧運金牌選手，但本屆關於獎勵送房的消息甚少。中國專家指出，當下開發商資金緊張、債務壓力未能緩解，沒能力以送房作為獎勵。

據每日經濟新聞報導，曾在2004年雅典奧運獲得金牌的中國跨欄好手劉翔，獲贈上海一戶房產；2008年北京奧運後，從事房地產開發的華僑城集團，贈送劉子歌、吳敏霞等多名奧運金牌選手，每人一戶上海閔行區新浦江城的房產，一戶總價在人民幣100萬元以上（下同，約新台幣457萬元）。

2012年倫敦奧運後，綠城集團向游泳冠軍孫楊、葉詩文分別贈送一間杭州翡翠城的房產，一戶總價約人民幣300萬元；在東京奧運之後，雅戈爾集團向射擊選手楊倩贈送寧波江上花園房產一戶。

不過在本屆奧運期間，此類獎勵房子的消息甚少出現。在本屆奧運桌球混雙比賽結束後，中國桌球好手王楠的丈夫郭斌在網路上發文表示，將贈送兩名運動員各一塊3公斤的金牌，總價值約700萬元，而在2021年的東京奧運後，他曾送出9戶豪宅。

中南財經政法大學兼職教授、財經評論員譚浩俊分析，往屆奧運期間出現不同的開發商向奧運冠軍獎勵房子，是因為房地產行情上漲，開發商銷售量增長，資金量充裕，甚至在一些地方，有開發商明知現金流緊張，也會透過送房來造勢。

譚浩俊進一步解釋，當下房地產開發商資金鏈較緊張，沒有能力去作獎勵決策，且部分開發商的債務壓力未得到緩解，也不適合公開借助送房進行推銷。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜則認為，今年尚未見到有企業公開送房，這與房地產市場變化、企業營銷策略調整，及對選手獎勵方式的重新考量有關。

柏文喜表示，房產對部分選手來說是一種實質性的幫助，不過同時也涉及到稅務、產權等一系列複雜的法律和財務問題，在接受獎勵的同時也需要關注此部分，以保障選手的合法權益。

人民法院報過去曾報導，2004年雅典奧運後，曾發生武漢一間房企將贈送給運動員及教練的房產抵押給典當公司，因房企未還錢遭法院判決執行房產，運動員等人才得知房子遭開發商惡意抵押。

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