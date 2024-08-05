大陸今年結婚登記數 恐降至1980年以來最低

大陸官方數據顯示，今年上半年結婚登記數較去年同期減少49.8萬對。有學者預測，2024年中國大陸全年結婚登記對數可能會降至1980年以來的最低值。

綜合澎湃新聞和界面新聞報導，大陸民政部官網2日公布，今年上半年全國結婚登記343萬對，2023年上半年為392.8萬對，2014年同期則為694萬對。

從全年數據來看，2013年大陸全國結婚登記數達到1,346.9萬對，2014年起就逐年下滑，後於2019年跌破1,000萬對大關，2021年跌破800萬對大關，2022年降至683.5萬對，跌破700萬對大關，而2023年則回升至768萬對。

長期追蹤結婚登記數據的人口學者何亞福表示，如果按照往年規律推算，預計2024年全年結婚登記對數可能約為660萬對，這將是自1980年以來的最低值。

何亞福認為，結婚登記數下降的原因很多，包括年輕人數量減少、適婚人口性別比例失衡、初婚年齡推遲、高昂的結婚成本，以及婚姻觀念的變化等。此外，部分地區2024年前幾個月的出生人口略有增加，但考慮到今年結婚登記數的下降趨勢，2025年的出生人口可能再次出現下降。

2010年中國平均初婚年齡男性為25.75歲，女性為24歲。2020年平均初婚年齡男性上升到29.38歲，女性上升到27.95歲。

何亞福認為，面對年輕人口減少和生育意願低迷的現狀，未來實施有力的生育支持政策將是應對出生人口下降的關鍵措施之一。