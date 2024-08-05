中共統戰部暗批電影岡仁波齊 警告不能成獨立文化圈

一部七年前上映、講述藏人虔誠信仰的電影《岡仁波齊》，近日突遭中共中央統戰部副部長、國家民族事務委員會主任潘岳不點名批判。在中國民族報2日一篇題為「多元一體與民族文學」的文章中，潘岳稱，「民族文學創作都應既深入挖掘各民族獨特人文之美，又不能忘記中華民族的共同價值。如寫西藏，怎麽獨特都可以，但不能寫成獨立的喜馬拉雅文化圈。」

潘岳並表示，「如有一部反映藏族牧民虔誠轉山朝拜的電影，說的是宗教信仰的力量塑造了藏民的物質精神世界，殊不知修好朝拜路的正是中國共産黨，修繕好布達拉宮與上千座寺廟的，以及修編好大藏經的也是中國共産黨。爲什麽只盯住某一個切片呢？」

香港星島日報指出，潘岳所指的電影，疑似是2017年上映、由大陸導演張楊編劇及執導的《岡仁波齊》，影片講述11個藏人在去拉薩和神山「岡仁波齊」朝聖路上的故事。

這篇文章是潘岳日前在大陸第13屆全國少數民族文學創作「駿馬獎」評委會第一次全體會議上的講話摘要。潘岳稱，一部中國文學史就是一部各民族文化交往交流交融的歷史，中華文學既有天然的多元特色，又有明确的一體意識。

他強調，中國「文化多元一體」道路與西方「文化多元主義」道路不同。「民族文學作品的第一評判標準，就看是否有利於鑄牢中華民族共同體意識。」

潘岳並對民族文學創作提出三點意見：希望堅持正確的中華民族歷史觀、希望有利於構築中華民族共有精神家園、希望為講好中華民族共同體故事提供有力保障。

他並要求「駿馬獎」的評審，把握正確的中華民族歷史觀和中華民族整體敘事邏輯，突出各民族文化共性和中華民族共同形象符號，彰顯各民族對偉大祖國和中華民族高度認同，彰顯中華文化核心價值，體現各民族共同精神追求的優秀作品。