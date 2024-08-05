中共統戰部批涉藏電影 警告勿成獨立文化圈

據報導，中共統戰部副部長潘岳近日批評涉藏電影的製作，警告不能寫成「獨立的喜馬拉雅文化圈」。

星島日報今天在報導中表示，北京官方強調鑄牢中華民族共同體意識，反對民族文學過度關注差異性、特殊性，統戰部副部長、國家民族事務委員會主任潘岳最近就強調，民族文學作品的第一評判標準，就看是否有利於鑄牢中華民族共同體意識。

他說，比如寫西藏，「怎麼獨特都可以，但不能寫成獨立的喜馬拉雅文化圈」，還不點名批評一部記述藏民虔誠轉山朝拜的電影「只熱衷書寫單一民族的歷史文化」，「突出局部真實」。

報導表示，據了解，潘岳所指的電影，疑似是2017年上映、由中國大陸導演張楊編劇及執導的「岡仁波齊」，影片講述11名藏人在去拉薩和神山「岡仁波齊」朝聖路上的故事。

據報導，潘岳近日是在中國全國少數民族文學創作「駿馬獎」評委會會議發表相關談話。

他指出，近幾十年來受西方民族理論與文化多元主義影響，包括中國在內的全球發展中國家的文學界，出現了作家們都從總體性、時代性中退卻，更加關注差異性、特殊性的怪現象。

他強調，中國「文化多元一體」道路與西方「文化多元主義」道路不同，並以西藏為例，強調寫西藏怎麼獨特都可以，但不能寫成獨立的喜馬拉雅文化圈，因為真實歷史是古代西藏在最強大時也是「向東看」的。