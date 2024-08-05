義大利旅遊巴士猛撞護欄…中國遊客10多人輕重傷 導遊死亡
中國駐佛羅倫斯總領事館指出，一輛載有25名中國公民的旅遊巴士，8月4日下午在義大利中部城市阿雷佐（Arezzo）附近發生交通事故，造成1人死亡、1人重傷，另有10多人輕傷。
新華社引述總領事館稱，事發於當地時間下午5時許，旅遊巴士在阿雷佐附近的高速路撞上護欄，一名中國導遊在事故中死亡，受傷遊客均被送往當地醫院接受治療。
事故發生後，總領事館第一時間啟動領事保護應急機制，聯繫當地警方等部門全力開展事故應急處置，協調相關部門妥善安置遇事的中國遊客。
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文章授權轉載自《香港01》
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