港男遊日買飛機杯 被媽媽發現…網獻計「趕緊用來裝水喝稱是水杯」

性玩具被家人發現怎樣辦？近日一名男生在討論區發文，指到日本旅遊時特意買了AV女優版本的飛機杯回港，並用袋裝好藏入櫃，不料有日早上起床時，發現有人將飛機杯取出放在櫃子上面，懷疑是被媽媽發現，有網民獻計要反客為主，在媽媽面前「拿它裝水喝」，令她以為是水杯，但不少人覺得沒必要在意或主動解釋，「其實沒什麼好擔心的，你父母早就是成人了」。

該名男大學生在Dcard討論區發文，指「被媽媽發現我的飛機杯」，他指早前到日本旅遊時買了AV女優主題的飛機杯，回家時已用袋裝好再塞入櫃內收藏。未料早上起床時，驚見飛機杯被人取出還放在櫃子上方，家中除了母親沒有人會亂翻他的東西。

網指可告訴母親是水杯，「拿出來，直接用」、「拎著它去裝水喝呀，讓她以為是水杯」，又有人笑說「乾脆直接講那是你女朋友」。不少人覺得購買性玩具沒問題，不必特別在意，「又不是性無能？」、「如果擔心，下次可買外觀像生活用品的版本」。

原po回應指，翻出飛機杯的果然是媽媽，有「過來人」同樣曾被家人發現飛機杯，認為屋內無私人空間的壓力很大，也有網友被媽媽發現飛機杯時，「媽媽默默把它收起來放進櫃子裡，所以放心」，還有人說父母也都是成人了，沒什麼好尷尬的。

延伸閱讀：

超尷尬！女子過海關安檢被問是否帶了成人玩具 原來是「這東西」

偷性玩具！男子1招逃單偷走$506貨 大埔成人用品店公開照片尋人

文章授權轉載自《香港01》