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沙療走俏 新疆旅遊產業新寵

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近年來，沙療逐漸成為新疆夏季旅遊中的走俏項目，受到遊客青睞。昔日罕有商業價值的沙漠，如今成為不少鄉村發展旅遊業的新寵。

中新社報導，「夏季去新疆旅遊做沙療吧，去班味兒還祛濕。」在社交媒體搜索可見網友關於沙療的大量討論。

8月3日，新疆托克遜縣郭勒布依鄉奧依曼布拉克村的陽光沙療驛站遊客不斷。只見沙地中，遊客躺在太陽傘下，戴著帽子、墨鏡，將身體埋於沙中。

一家民宿的老闆木沙·卡斯木說，今年前來體驗沙療的旅客較往年增多。有專家表示，沙療對緩解由寒濕引起的水腫等症狀有一定幫助。2014年，維吾爾醫藥（沙療）被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄。

奧依曼布拉克村打造的陽光沙療驛站占地面積約26畝，每日接待遊客超過600人次。

當地村民有的開商店售賣飲料、太陽傘等，有的則經營起民宿、農家樂，沙療成為帶動民眾增收的新途徑。

「去年7月至8月，民宿通過提供住宿與餐飲服務，實現了1.5萬元人民幣的收入。」木沙說。 　　

在以熱聞名的吐魯番市，沙療產業勢頭正旺。據統計，該市高昌區亞爾鎮上湖村現從事沙療服務業的人數達2200人。每年慕名來進行沙療的遊客已達30萬人次。

吐魯番市氣象局還貼心發布沙療適宜期預測，提醒遊客注意避開高溫時段。　　

不久前，湖北遊客倪永傑在喀什地區澤普縣嘗試了沙療。他說，工作人員貼心告知適宜時長、溫度等注意事項。當地還配備有醫務人員，為遊客提供體溫檢測、血壓測量等服務。在他看來，沙療既是旅遊項目，也是康養項目，體驗感不錯。

新疆 民宿

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