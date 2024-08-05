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紀念治水先賢 四川德陽祭李冰

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
紀念活動現場，在主祭官帶領下向李冰像獻花。圖／本報四川德陽傳真
紀念活動現場，在主祭官帶領下向李冰像獻花。圖／本報四川德陽傳真

「歲值甲辰，伏月吉日；我蜀川主，李公聖誕。甲辰年李冰聖誕2326年紀念活動，吉時已到！」近日「蜀中首聖·造福萬代」2024李冰誕辰紀念活動在四川德陽什邡市洛水鎮李冰陵園舉行。

約西元前272—235年，李冰被秦昭王任命為蜀郡守。他在主持修建舉世聞名的都江堰水利工程之後，來到相隔50多公里的什邡市洛水鎮，「導洛通山」修建朱李火堰，解決沱江水患。朱李火堰與都江堰一道，造就了沃野千里的天府之國，實現了「水旱從人，不知饑饉」。

相傳農曆六月二十四，是治水先賢李冰的誕辰。為感恩李冰治水帶來的福澤，每年的這一天，當地民眾都會從四面八方趕來，匯集於洛水鎮李冰陵園，舉行盛大的李冰誕辰紀念活動，緬懷治水先賢，祈求風調雨順、國泰民安。

當天上午，來自成都、德陽和都江堰灌區等地專家學者、各界嘉賓以及李冰村村民代表、李氏宗親代表等逾百人組成紀念隊伍，在李冰雕塑前整齊列隊，聆聽主祭官恭誦祭文，然後向李冰像鞠躬、獻花，並沿999級台階拾級而上，繞李冰墓塚一圈，表達尊崇和緬懷之情。

李冰陵園是座富文化歷史內涵的紀念性園林，也是一處古樸凝重、秦漢風格建築群。陵園本區位於章山（大蓬山）的李家山，陵東北方向有當年李冰治導洛水的遺址高景關瀑口、古洛堋（朱李火堰）和石亭江河道。

建築 治水 遺址

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