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北京中軸線 列入世界遺產

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
街區更新、綠廊美化、老院煥新，北京中軸線不斷賡續文脈，重塑風貌。圖／本報北京傳真
街區更新、綠廊美化、老院煥新，北京中軸線不斷賡續文脈，重塑風貌。圖／本報北京傳真

近日，聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會通過決議，將「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」列入《世界遺產名錄》。至此，北京的世界遺產總數增至8項，中國世界遺產總數達59項。

聯合國教科文組織世界遺產委員會認為，「北京中軸線」所體現的中國傳統都城規畫理論和「中」、「和」哲學思想，為世界城市規畫史作出了重要貢獻；「北京中軸線」作為中國傳統都城中軸線成熟階段的傑出典範，代表了世界城市歷史中的一種特有類型。

北京中軸線縱貫北京老城南北，始建於13世紀，成型於16世紀，此後經不斷演進發展，形成今天世界上最長的城市軸線。700多年來，這條北京城的「脊梁」見證了中華文明的源遠流長、賡續不絕，也見證了大國首都的與時俱進、歷久彌新。

北京中軸線全長7.8公里，遺產區占地589公頃，緩衝區占地4542公頃。這條軸線北端為鐘鼓樓，向南經萬寧橋、景山，過故宮、端門、天安門、外金水橋、天安門廣場及建築群、正陽門、中軸線南段道路遺存，至南端永定門，太廟和社稷壇、天壇和先農壇分列中軸線東西兩側。15個遺產構成要素涵蓋了古代皇家宮苑建築、古代皇家祭祀建築、古代城市管理設施、國家禮儀和公共建築、居中道路遺存。

「北京中軸線建築群是中華文明和中華民族文化精神的獨特見證，是中國傳統都城中軸線發展至成熟階段的傑出範例，至今仍影響著北京的城市建設和發展。」清華大學國家遺產中心主任、北京中軸線申遺保護文本團隊負責人呂舟說，北京中軸線的真實性和完整性得到了世界遺產專業評估機構的高度評價，無愧世界文化遺產之名。

世界遺產 北京 建築

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