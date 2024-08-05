兩岸微流行／陸碳捕塊裝置 年捕二氧化碳百噸

各國積極開發「碳捕捉」技術之際，大陸成功研發出具有自主智財權的「碳捕塊」（CarbonBox）裝置，並已通過可靠性運行驗證。數據顯示，其單組模塊可達成每年從空氣中直接捕集百分之九十九的高純度二氧化碳超過一百噸，也是目前亞洲最大的相關裝置。

由中國能建上海成套公司和上海交大共同研發、擁有自主智財權的年六百噸級二氧化碳直接空氣捕集（DAC）裝置，「碳捕塊」七月十五日成功通過百噸級模組滿負荷可靠性運行驗證，單個模組順利實現從空氣中直接年捕集百分之九十九高濃度二氧化碳超過一百噸。

中國能建集團指出，該裝置是「亞洲最大、國際領先」，所捕得的二氧化碳滿足國際ISCC認證，更能克服生物質碳源的原料供給不穩定、地域限制，徹底打通當前綠色燃料合成中面臨的碳源瓶頸。未來可廣泛應用於綠色甲醇、綠色航空燃油等領域綠色燃料合成和碳交易。

據指出，這一完全自主研發的具有高選擇性、快速吸附動力學的高性能捕集裝置，除了可直接從空氣或其他排放源中捕集二氧化碳，並可根據應用需求，直接輸出不同濃度的二氧化碳。單套六百噸級年捕集量的CarbonBox系統由捕集單元和處理單元組成，每個單元均為四十尺貨櫃箱大小，無需二次組裝。

中國電力報報導，參與研製的上海交大「空氣水碳調控方法與技術」團隊近年透過許多國際期刊發表系列跨學科論文，推動科研成果應用，此次研發也是科研成果的里程碑。