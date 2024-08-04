四川康定山洪土石流爆發 屋毀橋斷、已有8死19失蹤

中國四川省康定市3日凌晨爆發山洪土石流，已造成8人遇難、19人失蹤。土石流除造成康定市姑咱鎮日地村房屋被沖毀，還有雅康高速公路一座隧道間橋梁坍塌，導致車輛墜落和人員傷亡。

新華社報導，四川省甘孜藏族自治州康定市「803」突發山洪泥石流（土石流）災害應對處置指揮部指出，截至4日凌晨2時30分，災害已造成康定市姑咱鎮日地村房屋被沖毀，6人遇難、11人失聯。

同時，雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道間橋梁坍塌，有4輛車共11人墜落橋下，其中1人獲救送醫，2人遇難、8人失聯。

報導指出，當地共派出1554名人員、311台車輛及工程裝備、68套通訊設備、1500餘件救援器材、8隻搜救犬、1架輕型直升機、1架大型無人機開展人員搜救、醫療救治和交通、電力、通訊保障等工作。

另據中國水利部微信公眾號消息，3日和4日上午，水利部滾動召開防汛會商會，部署受災範圍監測、水文應急監測、風險隱患核查等工作，為四川康定山洪土石流災害搶險救援提供支持。

據先前中新社報導，成都理工大學地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室教授王運生說，近期氣溫偏高，冰雪消融加快，加上近日持續降雨導致溝道堵潰，引發山洪土石流。