勸陸客行李超重恐致同事受傷 港地勤聽1句回答怒「會遭天譴」…網狂轟奧客

乘搭飛機時，乘客行李重量切勿超重。香港有地勤在網上表示，日前1名大陸男乘客辦理登機手續，其行李超出安全條例定下的重量，於是向對方解釋，但乘客態度囂張，聲稱「1年飛幾次都這樣托運」。地勤指出一來有安全條例，二來保障搬運行李的同事，行李太重有機會導致他們受傷，乘客卻指「那不要做就不會受傷」、「那麼害怕受傷就別做了，留在家裡就不會有事了」。

不少網友批評乘客態度差，「他不要飛，所有人最安全」、「每個人都留在家裡不做，你別1件行李都不登機了」、「既然我同事安全與你無關，那麼你超重都與我無關了」。

樓主在Threads表示，日前在機場工作，其間1名大陸男乘客辦理登機手續，由於其行李超出安全條例定下的重量，樓主於是好言解釋，但對方囂張聲稱「1年飛幾次都這樣托運」，樓主指出不但有安全條例，而且需要保障搬運行李的同事，「太重會受傷」。

但乘客沒有收斂，甚至反駁「都不要做就不會受傷」，樓主壓抑內心不滿，指出「人家都是打份工，也要保障安全的」，乘客繼續表示「那麼害怕受傷就別做了，留在家裡就不會有事了」。

樓主批評「這些X客等著遭天譴」、「我內心罵好幾句X」，「其實是當下聽到他這麼說有點生氣，不過我自己做了這麼久，不會為了這些人傷自己的身，對著這些只是幾秒鐘的過客真的不用生氣」，正常情況下要先看乘客購買的票種，部份會包2件行李，會要求對方將過重的部份物品取出，「只是給超重費或多買1件行李都得」，最後「交給上司和客人慢慢談，我們很有耐性、語重心長地教導客人」。

多名網友亦指「你不帶行李就不會超重了」、「老老實實這些話真有回力鏢，希望他一切安好」、「太重腰真受不了...大家都是打份工，不用跟這些X客博命」。

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文章授權轉載自《香港01》