偷換功德箱條碼！陸法學碩士盜走逾13萬香油錢 臨走前還跪拜3下

中國一名擁有名校法學碩士學位的男子，涉嫌偷換陝西寶雞某寺廟內功德箱上的行動條碼盜取捐款，遭到警方逮捕。據調查，這名碩士生已在四川、重慶等多地，以相同手法盜取超過人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。

星島日報今天報導，陝西省寶雞市警方公布盜竊過程影片。內容顯示，這名男子趁四下無人，撕毀寺廟官方的行動條碼，換上事前準備好的行動條碼貼紙，臨走前還朝佛像跪拜3下。

陝西省公安近日通報，寶雞市公安法門寺景區分局已逮捕嫌犯，並截獲贓款。據調查顯示，該男子為名校畢業的法學碩士，曾在四川、重慶等多地寺院盜竊得逞，目前所涉款項已歸還相關寺院。

此事件在微博引發熱議。有網友表示，「這個問題得重視，法學碩士可能也找不到工作，進廠打螺絲肯定不甘心」；也有網友感嘆，「如果經濟形勢繼續下滑，各種怪事都會越來越多的」。