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不想婚了？大陸結婚登記再創新低 今年1至6月年減「近50萬對」

中央社／ 北京4日電
統計顯示，今年上半年中國全國結婚登記共計343萬對，相較去年上半年減少49.8萬對，並創下近年新低。圖為5月20日，新疆烏魯木齊市沙依巴克區民政局，前來辦理結婚登記的新人絡繹不絕。中新社
統計顯示，今年上半年中國全國結婚登記共計343萬對，相較去年上半年減少49.8萬對，並創下近年新低。圖為5月20日，新疆烏魯木齊市沙依巴克區民政局，前來辦理結婚登記的新人絡繹不絕。中新社

統計顯示，今年上半年中國全國結婚登記共計343萬對，相較去年上半年減少49.8萬對，並創下近年新低。

陸媒澎湃新聞今天引述中國民政部「2024年2季度民政統計數據」報導，今年第1、2季，全國結婚登記343萬對，離婚登記127.4萬對。

據統計，去年上半年中國全國共辦理結婚登記392.8萬對，離婚登記131.7萬對。相較來說，今年上半年結婚登記數較去年同期減少49.8萬對，離婚登記數減少4.3萬對。

值得一提的是，今年上半年中國結婚登記數也創下近年新低，據中國民政部數據，在去年止跌回升以前，中國結婚登記數已持續下跌多年，其中2022年上半年為373.2萬對。

從全年數據來看，2013年中國全國結婚登記數為1346.9萬對，2014年開始逐年下降，2019年跌破1000萬對大關，2021年跌破800萬對大關，2022年降至683.5萬對，跌破700萬對大關，2023年則回升至768萬對。

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