高溫來襲注意防暑！陸男突吐血、失禁成植物人 罹患1疾病致死率恐達8成

大陸多地連日高溫，福建一名男子日前因患上熱射病，住進深切治療部，現在已是植物人狀態，並伴有吐血、失禁等症狀。

據了解，中暑的發病順序為先兆中暑、輕症中暑和重症中暑，其中重症中暑的最嚴重狀態就是熱射病。熱射病特徵為體溫超40℃，甚至可達到42℃，伴有意識障礙、暈厥、幻覺、抽搐。

熱射病對人體最大的危害在於腦部，持續高溫可能會引起腦細胞的變性壞死。此外，熱射病還會影響心臟、肝臟、腎臟、凝血功能，嚴重可導致多臟器功能衰竭而死亡，整體死亡風險可高達70%-80%。

熱射病還分為經典型熱射病和勞力型熱射病，勞力型熱射病多發生於在高溫高濕環境下進行高強度訓練或從事重體力勞動的健康年輕人，而經典型熱射病常見於年老、年幼、體弱和有慢性疾病的患者，一般為逐漸起病。

那麼，應如何避免熱射病？大陸醫生表示，當室溫超過32℃或室內濕度超過60%時，建議每30分鐘休息5-10分鐘，同時注意補水，勞逸結合；其次及時補水，尤其是含有鹽分的淡鹽水。

福建一名男子日前因患上熱射病，住進深切治療部，現在已是植物人狀態，並伴有吐血、失禁等症狀。圖／截自網上（香港01）

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文章授權轉載自《香港01》