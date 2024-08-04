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陸快時尚品牌SHEIN 再被驗出各類服飾均含有害化學物

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
德國之音近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）檢測指出，SHEIN的部份產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品之中，有逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。（路透）
德國之音近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）檢測指出，SHEIN的部份產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品之中，有逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。（路透）

大陸快時尚跨境電商巨頭SHEIN（希音）靠著低廉的價格受到全球各地消費者喜愛，但卻不斷傳出產品安全問題。德國媒體近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）的檢測指出，SHEIN的部份產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品中，逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。

據德國之音中文網，Oekotest近期公布最新檢測指，在查驗的21件商品中，含括不同年齡段的服裝（女性、男性、青少年和嬰兒）的產品，且每個年齡組還有一雙鞋子參加抽檢。其中一些聚酯纖維產品的品質因較粗糙，以至沒有人願意主動試穿。

結果顯示，大多數SHEIN產品都未通過測試，而抽檢產品中最好等級僅是「尚可」而已（德文為ausreichend），部分產品測出有害物質包括銻、二甲基甲酰胺、鉛、鎘、鄰苯二甲酸鹽等等。

德媒明鏡周刊（Der Spiegel）指出，Oekotest發現，在該項檢測的21件商品中，有兩雙涼鞋中檢測到鉛與鎘，一雙鞋中還驗出超出歐盟化學品法「Reach」中規定的多項限值，顯示汙染情況不容輕忽。另在女款涼鞋中測出的違禁的鄰苯二甲酸鹽，恐有損害生殖器官之疑慮。

不只在德國，韓聯社日前也報導，南韓首爾市政府6月11日起為期一個月對SHEIN、Temu和阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）等平台銷售的330款商品進行檢測，這些產品包括59件服裝、89件化妝品、140件食物容器和42件衛生用品。

調查結果發現，SHEIN的一款女性內褲含有超標2.9倍的致癌物質，另有兩款口紅檢出紅色葡萄球菌，還有四種美甲產品的鎳含量也超標達97.4倍，恐引起皮膚炎及導致肝功能受損等問題。

首爾市政府6月19日也曾公布一項抽檢結果顯示，SHEIN銷售的三款紙質吸管被檢出總遷移量（4%乙酸）超標，最高達到標準值（30mg/L）的43.3倍。部分吸管被發現含有聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、丙烯酸樹脂等成分，個別產品有安全隱患。Temu銷售的10款棉花棒中則有6款細菌菌落總數超標，最高達到標準值（300CFU/g）的36.7倍。

SHEIN於2008年由大陸商人許仰天創立，目前總部設在新加坡，其服飾商品由約5,000家大陸公司提供。

SHEIN 德國 超標

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