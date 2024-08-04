上海發布高溫紅色預警 今日最高溫將飆至40℃
上海中心氣象台4日12時21分發布高溫紅色預警信號，受副熱帶高壓影響，預計上海市中心城區今日最高氣溫將達到40℃，呼籲當地民眾加強防範強高溫對工農業生產、人體健康的不利影響，確保生產、消防、用電等方面的安全。
另據中國天氣網消息，未來七天（8月4日至10日），中國南方多地高溫持續，江浙滬一帶高溫持續時間長、並具有一定極端性。
央視網報導，8月3日，浙江大部份地區及江蘇南部、上海、安徽南部、新疆吐魯番等局部地區最高溫達到40℃至43.9℃。其中，杭州14時33分氣溫達到41.9℃，打破觀測史最高氣溫紀錄。
預計未來七天，中國南方的大範圍高溫還會持續，合肥、南京、上海、杭州等城市或連遭七天高溫。高溫核心區仍位於江浙滬一帶，部分地區最高氣溫將超過40℃，最低氣溫也有30℃左右。
與此同時，中國東北及黃淮一帶部分地區則須慎防大到暴雨。大陸氣象部門提醒，北方多地近期降雨頻繁，7日至10日，西北地區、華北、東北、黃淮等地自西向東還有一輪降雨過程，需注意防範連續降雨可能引發的山洪、滑坡、中小河流洪水等次生災害。
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