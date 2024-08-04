快訊

奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光

艋舺清蓮宮遶境角頭招牌意外揭一晚賠1億博弈新勢力

台大法律博士要讀10年？ 環境讓求學變副業

上海發布高溫紅色預警 今日最高溫將飆至40℃

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海中心氣象台發布高溫紅色預警信號，預計上海市中心城區4日的最高氣溫將飆升至40℃。（中新社）
上海中心氣象台發布高溫紅色預警信號，預計上海市中心城區4日的最高氣溫將飆升至40℃。（中新社）

上海中心氣象台4日12時21分發布高溫紅色預警信號，受副熱帶高壓影響，預計上海市中心城區今日最高氣溫將達到40℃，呼籲當地民眾加強防範強高溫對工農業生產、人體健康的不利影響，確保生產、消防、用電等方面的安全。

另據中國天氣網消息，未來七天（8月4日至10日），中國南方多地高溫持續，江浙滬一帶高溫持續時間長、並具有一定極端性。

央視網報導，8月3日，浙江大部份地區及江蘇南部、上海、安徽南部、新疆吐魯番等局部地區最高溫達到40℃至43.9℃。其中，杭州14時33分氣溫達到41.9℃，打破觀測史最高氣溫紀錄。

預計未來七天，中國南方的大範圍高溫還會持續，合肥、南京、上海、杭州等城市或連遭七天高溫。高溫核心區仍位於江浙滬一帶，部分地區最高氣溫將超過40℃，最低氣溫也有30℃左右。

與此同時，中國東北及黃淮一帶部分地區則須慎防大到暴雨。大陸氣象部門提醒，北方多地近期降雨頻繁，7日至10日，西北地區、華北、東北、黃淮等地自西向東還有一輪降雨過程，需注意防範連續降雨可能引發的山洪、滑坡、中小河流洪水等次生災害。

上海 氣溫 高溫

延伸閱讀

「聰明錢」逃離美股 高盛：對沖基金轉進陸股

江浙滬持續高溫 地表溫度超70度、民眾重症中暑進ICU

台股崩跌1004點刷新史上最慘紀錄 金管會出聲了

信義鄉丹大地區推友善農法 吸引石虎、鳳頭蒼鷹賣萌

相關新聞

上海發布高溫紅色預警 今日最高溫將飆至40℃

上海中心氣象台4日12時21分發布高溫紅色預警信號，受副熱帶高壓影響，預計上海市中心城區今日最高氣溫將達到40℃，呼籲當...

四川康定土石流 已致4死、23人失聯、16人送醫

據新華社報導，8月3日凌晨3時30分左右，四川省甘孜藏族自治州康定市姑咱鎮區域突發山洪泥石流災害。據當地政府4日凌晨召開...

深圳傳恐怖車禍 小轎車紅燈加速直衝釀2死5傷

深圳龍崗區2日晚間發生一起死亡車禍事故，當日20時40分許，一輛小客車紅燈卻加速直衝，造成2死5傷，事故原因當地警方仍在...

四川洪災 3車墜谷

四川省甘孜康定昨天凌晨發生山洪，大量土石流沖入姑咱鎮日地村。洪水還沖垮雅安至康定高速公路瀘定段日地一號隧道橋，導致三輛車...

瘦身教吃乾飯 杭州體重管理課火了

晚上6時多，在杭州西湖區西溪街道溪畔社區的「樂時坊」幸福餐廳，29歲的星宇（化名）上了人生中的第一堂減肥課。半個月前，她...

搶搭奧運商機 中國影城業者大螢幕直播...桌球賽事場場爆滿

巴黎奧運如火如荼進行，中國影城業者看準商機，在戲院中直播部分中國隊賽事，吸引運動迷購票進場用大螢幕看比賽。不過賽事熱度差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。