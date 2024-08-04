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浸淫中國寫作多年 何偉：需從根本改變政治體制

中央社／ 台北4日電
在中國擁有廣大讀者群的美籍作家何偉（Peter Hessler）近期出版新書，描述他最新的中國體驗。聯合報系資料照
在中國擁有廣大讀者群的美籍作家何偉（Peter Hessler）近期出版新書，描述他最新的中國體驗。聯合報系資料照

在中國擁有廣大讀者群的美籍作家何偉（Peter Hessler）近期出版新書，描述他最新的中國體驗。在近30年以中國為主題的寫作中，他相信現在比以往任何時候都更需要從根本上改變中國的政治體制，但年輕人還沒有做好準備。

何偉在1996年初到四川涪陵任教，把對於這個江邊小城兩年的生活觀察寫成了「江城」（River Town）一書。2019年他回到中國，在四川大學匹茲堡學院教授非虛構寫作，2021年在中美關係不佳的大背景下未獲續聘並離開中國。他今年出版新書「另一些河流：中式教育」（Other Rivers: A Chinese Education，暫譯）從書名上與其第一本書呼應。

紐約時報中文網2日報導，何偉在書中比較他所教過的這兩代中國學生，也就是1990年代中期的「改革一代」，和當前「習近平一代」的變化。

報導指出，中國在這段時間的人口構成從7成農民變成了2/3的城市居民，人均經濟產出成長了20倍，青年的身高增幅也有很大的成長，然而，定義社會的政治體制卻未有絲毫改變。

何偉在書中寫道：「一個國家怎麼可能在社會、經濟和教育上經歷了那麼大的變化，而政治卻停滯不前，甚至倒退了呢？」這篇報導的採訪者袁莉說，這個問題也困擾著許多中國人、外交政策制定者、學者和記者。

在新書中，何偉沒有對他的疑問給出明確的答案。但他相信，在自己近30年書寫中國的寫作生涯中，現在比以往任何時候都更需要從根本上改變中國的政治體制。

他說，年輕人越來越不滿，但他們還沒有做好試著發動變革的準備。他們知道反抗體制所要付出的代價，也知道順從可以獲得的好處——即使回報變得越來越難獲得。

文章指出，習近平上台後，全面收緊了對中國社會的控制。「習近平一代」學生願意努力學習，但對制度或自己的未來幾乎不抱幻想。他們追求平穩，對政府更為不滿，但不願反抗。

何偉在COVID-19疫情期間離開中國，但持續透過電子郵件和各種調查問卷，與其學生保持聯繫。據書中所述，他們對政府的封控感到憤怒，有年輕人表示，封控改變了他對「反抗」和「示威」的看法，認為中國人應該更多地通過示威來爭取自己的權利。

由於「另一些河流」一書中對中國政府的批評，在中國出版的可能性很小，何偉說，他以前的書若是在現在也不可能在中國出版。他在書中提到自己有一本關於埃及的書「埃及的革命考古學」，寫於2019年，上海的出版社也告訴他不可能出簡體中文版。

埃及 年輕人 習近平

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