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四川康定土石流 已致4死、23人失聯、16人送醫

聯合報／ 大陸中心／即時報導
四川康定3日爆發嚴重土石流，目前已知事故共造成4人遇難、23人失聯，16人送醫救治。（中新社）
四川康定3日爆發嚴重土石流，目前已知事故共造成4人遇難、23人失聯，16人送醫救治。（中新社）

據新華社報導，8月3日凌晨3時30分左右，四川省甘孜藏族自治州康定市姑咱鎮區域突發山洪泥石流災害。據當地政府4日凌晨召開的記者會，截至3日23時，這起事故已造成4人遇難、23人失聯，16人送醫救治，4人已出院，12人在醫院沒有生命危險。

四川省甘孜藏族自治州委宣傳部表示，甘孜州康定市姑咱鎮日地村3日突發特大山洪泥石流災害，致使雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道間橋梁垮塌和姑咱鎮日地村房屋被沖毀，造成車輛墜落和人員失聯。

報導稱，此次山洪泥石流坡度陡、來勢猛，災害發生地日地村日地溝高差達4,000多公尺。

災害發生後，當地全力組織搜救，現已累計出動人員1,448名，車輛及工程裝備215台套，通信設備45台套，救援器材1,500餘件，搜救犬3隻，輕型直升機1架、大型無人機1架。

與此同時，當地通過入住集中安置點、投親靠友等方式，已轉移安置939人。

四川康定3日發生土石流，導致雅康高速公路一座隧道間橋梁垮塌，圖中可見多輛遭沖落的車輛。（中新社）
四川康定3日發生土石流，導致雅康高速公路一座隧道間橋梁垮塌，圖中可見多輛遭沖落的車輛。（中新社）

失聯 搜救犬 高速公路

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