搶搭奧運商機 中國影城業者大螢幕直播...桌球賽事場場爆滿

巴黎奧運如火如荼進行，中國影城業者看準商機，在戲院中直播部分中國隊賽事，吸引運動迷購票進場用大螢幕看比賽。不過賽事熱度差異大，桌球賽事場場爆滿，也有的比賽直播門可羅雀。

根據第一財經、新浪財經報導，今年巴黎奧運期間中國中央廣播電視總台與部分影城業者合作，授權符合資格的業者使用訊號，在戲院中直播巴黎奧運的開幕式與特定賽事。

據報導，直播的賽事項目包含桌球、羽毛球、跳水、排球、籃球、足球等，其中，桌球賽事廣受中國民眾支持。上海中影國際影城長泰廣場店的影院經理王堯祺表示，7月30日晚間直播桌球混合雙打決賽，王楚欽與孫穎莎出賽，這場比賽除了前三排不對外售票外幾乎滿座，「在影院看比賽就是不一樣，氣氛直接拉滿」。

王堯祺說，根據消費者的反應，桌球比賽的觀看人數最高，因此接下來影院還會繼續直播桌球男單決賽、女單決賽、男團決賽和女團決賽。

然而並不是所有的賽事直播都像桌球一樣一票難求，影院能否坐滿觀眾，跟是否是知名運動員出賽，以及賽事熱門程度息息相關。北京盧米埃影城的一位工作人員表示，桌球混雙決賽那天坐滿了人，但其他直播場次的人不是很多，還有影院因為預約人數不夠，無法開場。

報導提到，影城業者只是執行者，沒有權限決定直播場次與賽事。一天一場的直播讓民眾的選擇有限，而且不是所有電影院都能直播奧運。一名中影國際影城工作人員表示，因為直播設備有限，版權方列出一份名單並由影城業者自主選擇符合條件的電影院進行直播。影城業者只能接受而不能自己選擇與申請直播賽事，而且最後的票房須與版權方分帳。

中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山指出，在電影院觀賽意味著正在探索院線多樣化經營的新途徑，這對電影院產業的整體發展是有利的，可以減輕業者背負巨大的經營壓力。

根據中國院線票房統計資料庫「燈塔專業版」的資料顯示，截至8月2日，巴黎奧運賽事影院直播的累計票房為人民幣137.5萬元（約新台幣625萬元），總觀看人次3.4萬人。其中，7月30日桌球混雙決賽當天票房最高，達到112.1萬元。