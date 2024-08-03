快訊

傍晚地牛翻身 17:41花蓮萬榮規模4.2地震、最大震度3級

奧運羽球／依瑟儂落敗無緣幫小戴奪金 安洗瑩逆轉山口茜抵4強

美7月失業率觸發衰退警鈴...美債全周大漲 分析師：殖利率將進一步探底

搶搭奧運商機 中國影城業者大螢幕直播...桌球賽事場場爆滿

中央社／ 台北3日電
巴黎奧運如火如荼進行，中國影城業者看準商機，在戲院中直播部分中國隊賽事，吸引運動迷購票進場用大螢幕看比賽。圖為海澱區一家影院。圖／中新社
巴黎奧運如火如荼進行，中國影城業者看準商機，在戲院中直播部分中國隊賽事，吸引運動迷購票進場用大螢幕看比賽。圖為海澱區一家影院。圖／中新社

巴黎奧運如火如荼進行，中國影城業者看準商機，在戲院中直播部分中國隊賽事，吸引運動迷購票進場用大螢幕看比賽。不過賽事熱度差異大，桌球賽事場場爆滿，也有的比賽直播門可羅雀。

根據第一財經、新浪財經報導，今年巴黎奧運期間中國中央廣播電視總台與部分影城業者合作，授權符合資格的業者使用訊號，在戲院中直播巴黎奧運的開幕式與特定賽事。

據報導，直播的賽事項目包含桌球、羽毛球、跳水、排球、籃球、足球等，其中，桌球賽事廣受中國民眾支持。上海中影國際影城長泰廣場店的影院經理王堯祺表示，7月30日晚間直播桌球混合雙打決賽，王楚欽與孫穎莎出賽，這場比賽除了前三排不對外售票外幾乎滿座，「在影院看比賽就是不一樣，氣氛直接拉滿」。

王堯祺說，根據消費者的反應，桌球比賽的觀看人數最高，因此接下來影院還會繼續直播桌球男單決賽、女單決賽、男團決賽和女團決賽。

然而並不是所有的賽事直播都像桌球一樣一票難求，影院能否坐滿觀眾，跟是否是知名運動員出賽，以及賽事熱門程度息息相關。北京盧米埃影城的一位工作人員表示，桌球混雙決賽那天坐滿了人，但其他直播場次的人不是很多，還有影院因為預約人數不夠，無法開場。

報導提到，影城業者只是執行者，沒有權限決定直播場次與賽事。一天一場的直播讓民眾的選擇有限，而且不是所有電影院都能直播奧運。一名中影國際影城工作人員表示，因為直播設備有限，版權方列出一份名單並由影城業者自主選擇符合條件的電影院進行直播。影城業者只能接受而不能自己選擇與申請直播賽事，而且最後的票房須與版權方分帳。

中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山指出，在電影院觀賽意味著正在探索院線多樣化經營的新途徑，這對電影院產業的整體發展是有利的，可以減輕業者背負巨大的經營壓力。

根據中國院線票房統計資料庫「燈塔專業版」的資料顯示，截至8月2日，巴黎奧運賽事影院直播的累計票房為人民幣137.5萬元（約新台幣625萬元），總觀看人次3.4萬人。其中，7月30日桌球混雙決賽當天票房最高，達到112.1萬元。

上海 巴黎奧運 直播 觀眾

延伸閱讀

奧運「麟洋配」金牌戰 縣府號召鄉親集氣加油抽大獎

奧運田徑／感受到美短跑名將霸氣外露 張博雅期許更有自信

王齊麟「左手幸運手鍊」BTS Jin也戴過！巴黎奧運限定款　紅白藍配色編織帥得很低調

奧運羽球／麟洋配金牌戰對戰中國 球迷問「央視給播嗎？」

相關新聞

四川雅康高速公路垮塌 3車5人失聯

四川雅康高速公路因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌，截至3日早上11時，已核查出雅康高速公路康定往雅安方向掉墜3輛車共6人，其中...

搶搭奧運商機 中國影城業者大螢幕直播...桌球賽事場場爆滿

巴黎奧運如火如荼進行，中國影城業者看準商機，在戲院中直播部分中國隊賽事，吸引運動迷購票進場用大螢幕看比賽。不過賽事熱度差...

陸各地制止餐飲浪費 學生簽「愛惜糧食」承諾書

大陸為營造「厲行節約、反對浪費」的氛圍，交流制止餐飲浪費工作經驗，大陸國家發展改革委環資司、市場監管總局食品協調司日前發...

出遊拍美照...陸旅拍產業商機達400億元 行業規範有待發展

隨著社群媒體盛行，出遊時拍出好看的照片，成為一部分遊客的必做事項，也帶動由專業攝影師在當地拍照的「旅拍」產業蓬勃發展。以...

誰上網都知道...網證網號質疑聲中試點實施 民眾告大陸公安部

中國官方推出以「網號」、「網證」管理上網的辦法，已有逾70個應用程式開始試點，有民眾2日就此提告公安部。分析指出，比起現...

江浙滬持續高溫 地表溫度超70度、民眾重症中暑進ICU

江浙滬近日持續高溫，氣溫動輒40℃，即使到晚上暑熱也不下線，網友稱高溫也在「996」。而部分城市地表溫度超過70度，有民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。