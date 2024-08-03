誰上網都知道...網證網號質疑聲中試點實施 民眾告大陸公安部

中國官方推出以「網號」、「網證」管理上網的辦法，已有逾70個應用程式開始試點，有民眾2日就此提告公安部。分析指出，比起現行實名制，新規從「內容審查」變成「身分審查」，影響更大。

中國公安部與國家網信辦共同起草的「國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」7月26日公布，向社會公開徵求意見至8月25日，擬以自願為名登記真實身分統一簽發「網號」、「網證」。

目前，多個應用程式商店已上線一款「國家網絡身分認證試點版」APP，應用程式商店顯示該APP由中國公安部推出。

財新網報導，用戶下載後經過身分證核驗、人臉識別、關聯手機綁定、設置口令後即能完成申領。申領後，用戶會得到一張帶有「網號」的電子網路身分認證憑證。微信、淘寶、小紅書等71個APP已開始試點實施。

維權網今天報導，山東濰坊市民傅文2日就此款APP上線運營，向北京市東城區法院起訴中國公安部，理由是目前「國家網絡身分認證公共管理辦法」還在徵求意見階段，但公安部卻根據一個未生效的法規實行國家網路身分認證公共服務。

北京清華大學法學教授勞東燕日前已在網上發文指出，「網號」與「網證」制度目前在中國並無任何上位法的依據，只是「部門規章」，在缺乏上位法依據下，這兩種制度缺乏基本的正當性。

儘管有關「網號」與「網證」的辦法號稱「自願申領」且還在徵求意見中，但中國民眾大多認為，表達反對意見沒有用，大家終將迎接「持證上網」時代的到來。

當前在中國的微博、微信等社群平台已經實施實名制。有法律工作者告訴中央社記者，新的管理辦法如果全面落實，影響更大，「以前是內容審查，以後是身分審查。以前是知道誰在發言，以後是誰上網都知道。以前是發言後監管，禁言不禁上網；現在是發言前監管，隨時可以個別斷網」。

另有網友形容，網號、網證關乎的不僅是言論自由的程度，中國人的日常生活高度與網路應用程式綁定，如果被鎖定了可能會買不了火車票、飛機票。還有人認為，未來網證可能會像駕駛證，以累計扣分約束網友。

根據公告，「網號」由字母和數字組成，與每個人的身分訊息綁定，但不會公開顯示個人訊息；「網證」則是指承載「網號」的網路身分認證憑證。

官方提出了網號、網證的「好處」。對自願選擇使用網號、網證的用戶，除法律特殊規定或者用戶同意外，平台業者不得要求用戶另行提供明文身分訊息，這樣可最大限度減少平台超範圍採集公民個人訊息。

勞東燕則在文章中指出，網號與網證制度，等於是將原本針對涉嫌犯罪人員的刑事偵查措施，無限擴大適用於所有的普通個人。在沒有任何違法犯罪嫌疑下，管理者不需要履行任何手續，就可對個人在網路上的痕跡進行追蹤，並對其使用網路的行為限制甚至剝奪，顯然違背法律原則。