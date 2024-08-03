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四川雅康高速公路垮塌 3車5人失聯

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
四川雅康高速公路3日凌晨因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌（圖／取自微博）
四川雅康高速公路3日凌晨因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌（圖／取自微博）

四川雅康高速公路因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌，截至3日早上11時，已核查出雅康高速公路康定往雅安方向掉墜3輛車共6人，其中1人獲救、5人失聯

據「微甘孜」微信公眾號消息，8月3日凌晨，雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道處，因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌。災情發生後，甘孜州全面推動救援工作。目前，多方救援力量已到達現場進行工作。

據央視報導，8月3日凌晨3時30分左右，四川雅康高速公路康定至瀘定段日地1號隧道至2號隧道處，因突遇山洪泥石流隧間橋垮塌，有車輛掉墜。目前，搶救出2人送醫。甘孜州已啟動3級應急響應，救援工作正全面推進。當時尚未確認有人員失聯。

另據甘孜州公安局和甘孜州交通運輸局消息，該情況造成雙向道路中斷。同時，G318也斷道。司乘人員從康定往成都方向需繞行，並服從公安交警沿途指揮。

據四川河湖微信公眾號，甘孜州委書記沈陽甫於七月底前往瀘定縣沿大渡河開展巡河，他沿瀘定縣瀘橋鎮船頭村至冷磧鎮實地察看大渡河水域水位、流量等情況，他指出，當前甘孜州正值「七下八上」防汛關鍵期，地質災害頻發，防汛減災任務重、壓力大。他並前往瀘橋鎮紫河村、冷磧鎮瓦斯營盤村、興隆鎮毛家寨村，實地察看「7·24」紫河村泥石流受災情況、「7·22」佛兒岩崩塌情況和「7·24」毛家寨村山洪災害情況。

失聯 崩塌

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