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湖南青年方藝融承認掛反習標語 曾參加白紙運動

中央社／ 台北3日電

湖南7月底再現反習近平標語，複製了2022年10月北京四通橋事件。22歲湖南青年方藝融近日表示，橫幅是他掛的，他曾參加白紙運動，希望中國人能早日擺脫專制。有消息指，方藝融已被捕。

7月30日，湖南婁底新化縣有人在天橋上掛起大幅標語，並用音響大聲播放「要自由，要民主，要選票！罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

此標語將2022年10月彭立發（彭載舟）在北京四通橋掛出的標語中第一句「不要核酸要吃飯」改為「不要特權要平等」，其他不變：「不要文革要改革，不要封控要自由，不要領袖要選票，不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民」。相關影片最早在社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」發布。

「李老師不是你老師」2日發布一名青年自己錄製的影片和言論，他自稱是方藝融，湖南婁底人，去年大學畢業，參加過反對專制疫情封控的「白紙運動」，是這次在當地掛上反習標語的主事者。

他表示，自己遭到中國公安部的迫害，每天受到政府人員的監視、恐嚇和騷擾。他自認為是「溫和左翼」，在2022年烏魯木齊大火後，對中共的幻想破滅。他曾張貼3張反共反習海報，後來投身推動中國民主的運動，2023年7月在策畫反對習近平的獨裁統治時被網警發現，受到中共當局的軟禁與折磨。

他說自己在軟禁和高壓下，觀點曾經改變，但最終意識到「與魔鬼是沒有任何妥協餘地的」，因此希望能曝光這些暴行，並表示自己不會自殺且精神正常。

在影片中他說：「暴政必然可怕，但權威壓不垮人心。習近平再怎麼迫害我們，也阻止不了民主的思想，一次又一次地在中國人的心中生根發芽。長江之水不會倒流，我希望中國人能早日擺脫專制，過上更好的生活。」

這位名為方藝融的年輕人在最後表示，「做完這件事後，我可能會被精神病（被關入精神病院迫害），也可能會死在監獄裡。但是我不會後悔。」

維權網3日報導，湖南反習標語事件發生後，公安部派員進駐當地辦案，各地加大維穩力度，防止類似事件在其他地區再現。有消息說，方藝融已被捕。

白紙運動 習近平

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