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中國女權人士李翹楚刑滿出獄 外界憂持續被監控

中央社／ 台北3日電

美國之音報導，中國女權人士李翹楚此前被中國法院判「煽動顛覆國家政權罪」，刑期3年8個月，依法今天刑滿獲釋，但因她同時被「剝奪政治權利」2年，外界擔心她出獄後會持續被嚴密監控，難真正獲得自由。

美國之音（VOA）中文網2日報導，今年33歲的李翹楚是中國人權律師許志永的女友。2019年12月，許志永和另一位人權律師丁家喜因「1226大抓捕」入獄後，李翹楚在當時的推特平台（現稱X平台）上發文聲援許志永，並透露許志永在獄中的惡劣條件。

此後李翹楚被當局接連傳喚，並遭「指定居所監視住居」，之後被以涉嫌「顛覆國家政權罪」刑拘。2021年3月15日，山東省臨沂市檢察院正式批准逮捕李翹楚，並將她關押在臨沂市人民醫院東區（監管醫院）。

據起訴書陳述，李翹楚被控罪行之一是因她身為許志永的女友，「深受其顛覆思想的影響」，及協助許志永在網上發表「煽動性的文章」，「傳播顛覆思想」。

今年2月初，李翹楚在被捕3年多後，經山東省臨沂市中級法院以「煽動顛覆國家政權罪」判刑3年8個月。她雖然上訴，但7月26日的二審維持原判，刑期維持在8月3日屆滿。

不過，因為李翹楚同時被判「剝奪政治權利」2年，外界擔心她出獄後會持續被嚴密監控，難真正獲得自由。

在加拿大多倫多的「中國之春」主編盛雪表示，李翹楚出獄後恐無法獲得真正的自由，以近年中國政治良心犯出獄後的常態來判斷，她很可能仍遭嚴密監控。

中國人權律師丁家喜的妻子羅勝春現已移居美國，她表示，李翹楚患有嚴重憂鬱症，經常產生幻聽，但法院仍多次駁回家屬申請她的保外就醫。

在接近李翹楚獲釋的日子，她的友人在「釋放李翹楚（FreeLiqiaochu）」臉書專頁上發起「一日一行動」，以留言等方式期待她歸來。

在留言板上，有人留言歡迎這位「爭取自由的勇者」平安歸來；有人盼能抱抱她、給予安慰；還有人留言提醒李翹楚出獄後先好好休息，讓自己恢復自由健康。

2020年因揭露武漢封城真相被捕、今年5月才出獄的公民記者張展也發布影片，她與李翹楚以姊妹相稱，並感謝李翹楚曾寫詩安慰身陷囹圄的她。

人權 監控

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